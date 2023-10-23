Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО(7)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на ратификацию в парламент страны. Об этом сообщает информационное агентство „Анадолу“, со ссылкой на администрацию Эрдогана.
23 октября 2023 года президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Документ направлен на рассмотрение Великого национального собрания Турции.
Летом 2022 года Швеция вместе с Финляндией заявила о желании вступить в НАТО, на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Для принятия нового члена в альянс необходимо согласие всех его участников.
В апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО, в то время как Швеция столкнулась с сопротивлением от Турции. Анкара выдвинула ряд условий для одобрения заявки Швеции на вступление, но к июлю приняла решение поддержать её.
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