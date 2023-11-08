Все говорят на непонятном языке, некому подбодрить и поддержать: как понять, что ребенок готов к эстонскому детскому саду?

„Те условия, что описаны выше, на самом деле являются одной из самых оптимальных ситуаций для обучения „с погружением“. Ваш малыш „впитает“ новый язык и новую культуру из естественной среды, от носителей этого языка, а это значит, что он не унаследует ваше неправильное произношение и ваши ошибки в формах и падежах. И что еще более важно (давайте прямо посмотрим на вещи), вашу неуверенность и смущение, ваши собственные лингвистические барьеры.

Чем я могу ей помочь? Кто вообще в Эстонии сейчас может подсказать что-то определенное? Хорошая идея – „перешагнуть границы“ и посмотреть на вопрос шире. Например, обратиться к опыту русскоязычного населения из других стран, где все школы и детские сады работают на своих государственных языках, а русскоязычные мамы и папы все-таки справляются. По моей просьбе ситуацию комментирует Екатерина Кудрявцева из Германии, кандидат педагогических наук с 28-летним стажем, которая работает с двуязычными детьми и их родителями.

Переживания подруги понятны. Она же еще никогда никого не отправляла в эстонский детский сад. Да и сама там не была. Теперь она на пороге неизвестности (или приключения?), в самом начале совместного с ребенком пути.

Скоро дочь моей подруги - трехлетняя Эмилия - пойдет в детский сад. Это очень беспокоит ее маму. Ей кажется, что все сложно, но самое ужасное - что она никак не может помочь своей малышке в адаптации к детскому саду на эстонском. Время бежит слишком быстро, и от решимости отдать Эмилию в эстонский детский сад скоро не останется и следа. Заявление составлено, место получено, отличный новенький сад расположен недалеко от дома. И все-таки подруга представляет растерянное лицо своей дочурки, когда она останется там одна. Там, где все (ну, или почти все) говорят на непонятном языке, не у кого спросить, некому подбодрить и поддержать. Боже мой – она начинает испытывать чувство вины от того, что за все эти три года так и не смогла подготовить Эмилию, потренировать какие-то базовые слова и выражения, а еще бы и самой поучиться языку вместе с ней… И что еще более непостижимо – откуда у нее возьмется столько сил и времени, чтобы поддерживать ребенка, который учится на эстонском языке?

Нет ничего страшного в том, что через несколько лет именно ваш ребенок, а не вы сами, будет самым главным специалистом в области эстонского языка в вашей семье. Потому что тогда он так или иначе станет вашим учителем и вашим главным мотиватором.

Но самое замечательное – это возраст! По части освоения новых языков у малышей-дошкольников тройная фора, тройное преимущество даже перед подростками, не говоря о взрослых, потому что маленький ребенок не изучает речь – он ее запечатлевает, используя совсем иные механизмы, нежели мы, взрослые. На все это природа отвела совсем небольшой период времени, пока маленький человек находится в фазе активного роста, и у него в мозгу продолжается формирование новых структур“.

Хорошее владение первым языком - обязательное условие перед тем, как ребенок начнет погружаться во второй

Получается, маме не нужно „напрягаться“ с эстонским? Все сложится само собой? Нет. На самотек ситуацию точно бросать не надо, считает Екатерина.

„Родителям придется перестроиться и изменить свой привычный домашний уклад. Ребенка к посещению детского сада на другом языке нужно целенаправленно готовить. Я говорю именно детского сада, а не яслей, поскольку настоятельно рекомендую выходить в развивающую среду на новом для ребенка языке, когда речь на первом языке уже сформирована и малыш коммуникативно активен.

Что это означает? То, что он не только понимает речь взрослых, но и адекватно реагирует и отвечает на нее, проявляет активность и способен излагать свои желания, мысли, размышления, идеи, как в повседневном общении, так и в игре. Только в этом случае воспитатель сможет встроить вторую языковую систему в прочно сформированную основу.