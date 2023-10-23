Японский хоккеист в Эстонии о расистском скандале: 90% неевропейцев сталкиваются с этим только потому, что более 90% игроков — европеоиды
В воскресенье, 15 октября, во время матча между таллиннским „Пантер“ и латвийским „Мого“, который проходил в рамках Открытого чемпионата Латвии, произошел скандал из-за оскорблений на расовой почве. Корреспондент RusDelfi связался с японским хоккеистом эстонского клуба Шума Кинебути, который прокомментировал произошедшее.
Кинебути опубликовал твит, в котором сообщил, что игрок латвийского клуба Элвис Желубовскис назвал его „китайской обезьяной“. Эти высказывания, по словам хоккеиста, направлены против него лично и азиатского сообщества, и являются расистскими.
Согласно твиту Кинебути, инцидент произошел 15 октября в Таллинне во время матча, который закончился победой гостей 9:2.
В какой момент матча произошел инцидент?
До конца третьего периода оставалось 7:34, когда он прибегнул к расовым оскорблениям.
Он не пожал мне руку после игры, хотя другим пожал. На видео этого не видно, потому что камера была сильно приближена к центру, но можно увидеть, что судьи спешат к концу нашей очереди, где это произошло. Еще один из линейных судей был свидетелем этого - я думаю, он стоял перед нами, когда это произошло.
Что стало причиной произошедшего? Силовой прием, какое-то единоборство или, возможно, в других моментах матча вы что-то не поделили?
Нас правда ничего не связывало до того момента. Мы просто загнали друг друга в угол, что постоянно случается в хоккее, а в следующий момент он использовал расовые оскорбления: „Ch**к (этническое оскорбление в английском языке, обычно относящееся к человеку китайского происхождения - прим ред). Пошел ты, китайская обезьяна“.
Знали ли вы этого игрока лично до происшествия?
Нет, раньше я вообще не знал этого игрока.
Есть ли кто-нибудь, кто может подтвердить этот инцидент? Где был судья? Должен ли по правилам игрок сообщать о таком нарушении судье, чтобы это было зафиксировано в протоколе матча?
Да, некоторые наши игроки были свидетелями этого. Вы можете спросить об этом у представителей клуба „Пантер“. Они отправили отчет в ЛХФ (Латвийская федерация хоккея) и ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду).
Мне очень жаль, но это нелепый вопрос. Подобная болтовня случается в хоккее постоянно, чтобы задеть кого-то. Меня не волнует, назовет ли он меня „придурком“ или „засранцем“. Но расизму нет места ни в хоккее, ни где-либо еще. Разумеется, о таком оскорбительном расистском поступке необходимо сообщить судье. Что я и сделал и делаю в данный момент.
Сталкивались ли вы раньше с проявлениями расизма раньше (в Америке или в Финляндии) и что вы намерены делать, чтобы бороться с ним?
Да. Я сталкивался с этим в своем предыдущем клубе, в университете и даже в общественном транспорте. Все это происходило в Финляндии.
Я твердо уверен, что более 80-90% хоккеистов неевропейского происхождения испытывают это только потому, что более 90% хоккеистов — европеоиды. Важно то, что каждый должен знать, что хоккей - для всех. Вы должны иметь возможность без опасений играть где угодно, независимо от цвета вашей кожи, этнической принадлежности, религии или языка, на котором вы говорите.
Что я могу сделать сейчас, в данный момент, так это заставить людей задуматься над этим вопросом более серьезно. Особенно в Восточной Европе, где возможностей думать и противостоять расизму значительно меньше, чем в других западных странах. Я просто надеюсь, что подобное не произойдет ни с другими людьми некавказского происхождения, ни с их детьми, ни со следующим поколением.
Какое наказание вы бы потребовали для латвийского игрока?
Моя цель - не месть. Однако ему необходимо нести ответственность за свои действия. По крайней мере, я знаю, что несколько лет назад в украинской лиге была ситуация, когда игрок делал расистские комментарии и жесты в адрес игрока, и тот получил дисквалификацию на 10 игр.
И, если возможно, лиге необходимо также публично заявить о своей позиции по этому вопросу. Тем более, что Открытый чемпионат Латвии по хоккею сейчас развивается.
Чувствовали ли вы поддержку товарищей по команде после матча? Какова была их реакция?
Да, мои товарищи по команде и клуб „Пантер“ поддерживают меня, и я знаю, что они всегда прикроют мне спину.