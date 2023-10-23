Японский хоккеист в Эстонии о расистском скандале: 90% неевропейцев сталкиваются с этим только потому, что более 90% игроков — европеоиды

Кинебути опубликовал твит, в котором сообщил, что игрок латвийского клуба Элвис Желубовскис назвал его „китайской обезьяной“. Эти высказывания, по словам хоккеиста, направлены против него лично и азиатского сообщества, и являются расистскими.

Согласно твиту Кинебути, инцидент произошел 15 октября в Таллинне во время матча, который закончился победой гостей 9:2.

В какой момент матча произошел инцидент?

До конца третьего периода оставалось 7:34, когда он прибегнул к расовым оскорблениям.

Он не пожал мне руку после игры, хотя другим пожал. На видео этого не видно, потому что камера была сильно приближена к центру, но можно увидеть, что судьи спешат к концу нашей очереди, где это произошло. Еще один из линейных судей был свидетелем этого - я думаю, он стоял перед нами, когда это произошло.

Что стало причиной произошедшего? Силовой прием, какое-то единоборство или, возможно, в других моментах матча вы что-то не поделили?

Нас правда ничего не связывало до того момента. Мы просто загнали друг друга в угол, что постоянно случается в хоккее, а в следующий момент он использовал расовые оскорбления: „Ch**к (этническое оскорбление в английском языке, обычно относящееся к человеку китайского происхождения - прим ред). Пошел ты, китайская обезьяна“.

Знали ли вы этого игрока лично до происшествия?

Нет, раньше я вообще не знал этого игрока.

Есть ли кто-нибудь, кто может подтвердить этот инцидент? Где был судья? Должен ли по правилам игрок сообщать о таком нарушении судье, чтобы это было зафиксировано в протоколе матча?

Да, некоторые наши игроки были свидетелями этого. Вы можете спросить об этом у представителей клуба „Пантер“. Они отправили отчет в ЛХФ (Латвийская федерация хоккея) и ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду).