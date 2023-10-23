ВИДЕО | Израиль бомбил здание Красного Полумесяца в Газе во время визита делегации Международного Красного Креста

Общество Красного Полумесяца Палестины опубликовано в социальных сетях сделанную 22 октября видеозапись, на которой запечатлена воздушная атака на больницу Аль-Кудс в городе Газа. В это время организация принимала коллег из Международного Комитета Красного Креста. Как сообщается, снаряд упал в 20 метрах от больницы.

За последнюю неделю Палестина уже не в первый раз обвиняет Израиль в том, что снаряды падают на больницы или в непосредственной близости от них.

Как сообщила Армия обороны Израиля (IDF), 22 октября она осуществила атаки по целям, расположенным вблизи детсадов, школ, мечети и здания ООН. Как утверждается, ХАМАС размещает ракетные установки рядом с ними, прикрываясь гражданскими объектами и используя мирных жителей в качестве живого щита.

По сообщению Министерства здравоохранения Палестины, с начала эскалации в результате израильских бомбежек погибли более 4600 человек, включая почти 400 человек, которые погибли за последние 24 часа. Израиль начал „контртеррористическую операцию“ после того, как 7 октября ХАМАС совершил нападение на Южный Израиль, во время которого было убито 1400 человек и взято в заложники 212 человек.

Смерть, разрушения и гуманитарный кризис

Генеральный секретарь Международной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагайн назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической. Он призвал все стороны разрешить передачу палестинцам гуманитарной помощи и отметил, что прибывший в субботу в сектор Газа конвой с гуманитарной помощью вселяет надежду, но этих усилий недостаточно.

Посетившие в воскресенье больницы в секторе Газа представители Международного Красного Креста были потрясены увиденным. „Смерть, разрушения и эвакуация населения — все это шокирует“, - сказал руководитель делегации.

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