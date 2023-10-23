Украинская почтовая компания Nova Post, открывшая филиал в Эстонии, объявила о трехдневном трауре

В результате ракетного удара шесть сотрудников Nova Post погибли, ранены 16. Компания объявила трехдневный траур, держит в курсе событий и оказывает медицинскую, психологическую и финансовую поддержку каждому сотруднику этой смены и всем остальным семьям погибших.

„Террористы в лице Российской Федерации уничтожили гражданский объект и должны понести наказание как военные преступники. Сейчас мощная российская пропагандистская машина работает над дискредитацией фактов и реальности, и говорят, что сортировочный терминал Nova Post был военным объектом, где хранилась военная техника и другие виды вооружения. Они используют фейковые видеоролики, графические редакторы, меняют позиции. Мы полностью опровергаем эту информацию“, - заявляют в Nova Post.

В компании отметили, что сортировочный терминал Nova Post в Харькове — это абсолютно гражданское здание. Оттуда сортируют и отправляют гуманитарную помощь от благотворительных фондов, продукты питания, одежду, лекарства и предметы первой необходимости. Люди, которые живут под постоянными обстрелами в Харьковской области и восточной части страны, выживают за счет посылок от родственников и гуманитарных средств, доставленных Nova Post. Nova Post — это связь с тем, что осталось от мирной жизни.

В компании отметили, что восстановит сортировочный терминал, как это уже делалось неоднократно. Nova Post закупит новое оборудование и возместит получателям стоимость сгоревших посылок. „Но наших людей это не вернет и фактов не изменит", — прокомментировало руководство службы.

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