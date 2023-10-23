Власти Израиля решили убрать из учебных программ упоминания о Грете Тунберг из-за ее высказываний в поддержку Палестины

„ХАМАС— террористическая организация, ответственная за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек. Позиция [Тунберг] лишает ее права быть образовательным и моральным образцом для подражания, и она больше не имеет права вдохновлять и наставлять израильских студентов“, — заявили в ведомстве.

За несколько дней до этого Тунберг опубликовала пост в поддержку Палестины в своем твиттере: „Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев, а также всех пострадавших мирных жителей“, — написала Тунберг.

Вскоре активистка подверглась резкой критике в соцсетях, а более ста израильских экологов и активистов подписали коллективное письмо Тунберг, в котором подробно изложили последствия нападения ХАМАС на Израиль.

„Так вы себе представляете борьбу за права человека? С хладнокровными убийствами мирных жителей, изнасилованиями женщин и похищениями младенцев и стариков? Звучит ли это как часть борьбы за свободу?“, — говорилось в письме.

Авторы обращения также обвинили Тунберг в поверхностном и пренебрежительном отношении к израильско-палестинскому конфликту, которое, считают они, может поставить под вопрос серьезность и обоснованность ее активизма. „Грета больше не является для нас примером для подражания в контексте изменения климата. У нас есть много других фигур, на которых можно равняться“, — считают они.

Позднее Тунберг ответила на критику, подчеркнув, что она против „ужасающих нападений ХАМАС“. При этом она вновь процитировала свой пост, в котором говорила, то „мир должен призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших мирных жителей“, и поставила хештег #StandWithPalestine.