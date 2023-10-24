ПОДКАСТ | Цены упали на квартиры в домах советской постройки: как правильно выбрать недвижимость?

Какие сегменты недвижимости „просели“ в последнее время, а какие наоборот - выросли?

„Просело“ все, что касается квартир в плохом состоянии в домах советской постройки. И чем хуже было состояние квартиры, тем сильнее она „просела“. Впрочем, рынок уже достиг дна, и можно сказать, что в последние месяцы цены даже на самые дешевые квартиры немного подросли. Если же брать другую крайность - новострой - то этот сегмент за этот год вырос. Количество сделок с новостроем упала, а цена - скорее, наоборот выросла. Если брать квартиры в старых панельных домах, но когда дом и квартира реновированы, то цены на них за года не изменились.

А есть шанс, что через несколько лет цены на реновированные квартиры на вторичном рынке вырастут?

Все вырастет - рынок недвижимости в общем и целом растет всегда. Нужно просто понимать, что всегда периодически случаются кризисы, рынок идет вниз. Вспомним кризис 2008 года, когда недвижимость восстанавливалась чуть ли не до 2012 года, вспомним сентябрь прошлого года, который сильно отличался от августа прошлого года - рынок „встал“ очень быстро, буквально за считанные недели.

Как выбрать квартиру для жилья? На какие моменты стоит обращать внимание?

Локация, состояние, цена. Если вам предлагают купить квартиру в старом доме по очень заманчивой цене, я бы в первую очередь обратил внимание на то, весь ли дом заселен и все ли соседи платят коммунальные. Потому что в определенный момент сложилась ситуация, что много квартир принадлежало гражданам РФ, и когда начались проблемы с банковскими переводами, они даже не могли заплатить за коммунальные. В итоге - долг на доме.

А в каких случаях можно поторговаться?

Единственная ваша опция поторговаться - знать, сколько человек помимо вас хотят эту квартиру купить. Если вы - единственный клиент, то можно торговаться. Нужно просто смотреть, насколько в этом есть смысл. Если есть 2-3 клиента, которые заинтересованы в покупке, это практически напрочь перечеркивает ваши шансы поторговаться.