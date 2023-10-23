Сегодня правовая комиссия обсудит запрет на сексуальное использование животных

В настоящее время в Эстонии сексуальные отношения с животными являются „серой зоной“ - они не разрешены, но и не запрещены. Согласно §4 Закона о защите животных, запрещается убивать, калечить, причинять боль, физические или психические страдания животному, которых можно избежать. К противоправным действиям относятся, например, драка с животным, отказ от животного, разведение животного, причиняющее страдания, но не сексуальное насилие или половой акт с животным.

„По нашему мнению, в Закон о защите животных должны быть внесены поправки, включающие сексуальное насилие над животным как противоправное действие в отношении животного, - комментирует член правления организации Loomus Ану Тенсинг. - В настоящее время Закон о защите животных не защищает животных от сексуального насилия и не предусматривает никаких последствий за подобные жестокие действия“.

Несмотря на то, что это явно неконсенсуальный акт, поскольку животное не может дать своего согласия, все же иногда утверждается, что это не вредно для животного или что это может ему нравиться. Измерить душевные страдания животных крайне сложно, тем более что ни одно животное не придет к кому-либо жаловаться на то, что его обидели. Тот же самый аргумент не применим, например, к отношениям между двумя людьми.

Сексуально эксплуатируют различные виды животных. Чаще всего сексуальной эксплуатации подвергаются собаки, затем лошади и сельскохозяйственные животные, такие как крупный рогатый скот, козы и свиньи.