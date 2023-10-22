В Ласнамяэ открывается группа для совместных прогулок. Приглашаются люди всех возрастов!

НКО „Kõnnime Koos“ организует и проводит группы прогулок под руководством гида, чтобы помочь людям выработать и поддерживать привычку к регулярным физическим упражнениям.

Учредителями и руководителями НКО „Kõnnime Koos“ являются Катре Сави, Маарья Рандвали и Пирет Лоометс.

Идея совместных прогулок возникла у женщин во время участия в инкубаторе общественных идей NULA 2021 года. Инициативу создания пешеходных групп с гидом поддерживает Heateo Mõjufond.

Почему участвовать в групповых прогулках? Физические упражнения жизненно важны для нашего хорошего психического и физического здоровья. Ходьба является наиболее доступным видом физических упражнений и не требует специальных навыков или оборудования. Доказано, что ходьба оказывает положительное влияние на предотвращение различных рисков для здоровья. Если проблемы со здоровьем уже проявились, умеренная ходьба снижает риск обострения заболевания и улучшает качество жизни.

Всего в Эстонии сейчас более 10 организованных прогулочных групп.

Рассказывает Полина Ляшева, руководитель НКО Ласнаидея: „Когда к нам обратился представитель НКО „Kõnnime Koos“ с просьбой посоветовать какого-нибудь человека для ведения группы прогулок, мы сразу подумали, что это прекрасная идея и возможность для совместного проекта. Наша организация давно работает в Ласнамяэ, мы знаем район и горожан. У нас также имеется опыт проведения экскурсий, велотуров. Мы сами хотим больше гулять и общаться с местными жителями!“

Первая встреча ласнамяэской группы состоится 26 октября в 15:30 перед культурным центром Линдакиви (Яан Коорти, 22). В дальнейшем встречи будут проходить в это же время каждый четверг. На прогулку приглашаются люди всех возрастов, а участие в прогулочной группе бесплатное.

Для участия нужно зарегистрироваться, чтобы организаторы знали, сколько людей придут на встречу https://konnimekoos.ee/#registreeru

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