22.10.2023, 18:10
ФОТО | Снежные барсы из Таллиннского зоопарка принимали гостей(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Таллиннском зоопарке отметили Международный день снежного барса.
В альпинарии посетителям рассказали о поведении снежных барсов в зоопарке и в дикой природе. В фойе центра экологического образования прошел мастер-класс, в ходе которого педагог по рукоделию Анна Люттер показала всем желающим, как изготовить предметы, символизирующие Международный день снежного барса. Специалисты зоопарка провели для самых маленьких посетителей игру, при помощи которой те узнали много новой информации о снежных барсах.
Сейчас в Таллиннском зоопарке проживает два снежных барса: четырехлетний Сому и двухлетняя Макалу.
Смотрите фото!
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