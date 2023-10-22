ФОТО | Снежные барсы из Таллиннского зоопарка принимали гостей

В альпинарии посетителям рассказали о поведении снежных барсов в зоопарке и в дикой природе. В фойе центра экологического образования прошел мастер-класс, в ходе которого педагог по рукоделию Анна Люттер показала всем желающим, как изготовить предметы, символизирующие Международный день снежного барса. Специалисты зоопарка провели для самых маленьких посетителей игру, при помощи которой те узнали много новой информации о снежных барсах.