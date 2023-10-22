ГАЛЕРЕЯ | Эстонские военные продолжают выполнять задачи в Ираке
На прошлой неделе сменился эстонский военный контингент в Ираке. Новый состав освоился на новом месте и приступил к выполнению задач в рамках операции Inherent Resolve.
После прибытия в операционную зону контингент пристрелял оружие и провел рутинную стрелковую подготовку. В рамках подготовки к нештатным ситуациям военнослужащие проходят дополнительную подготовку по обеспечению безопасности, которая в том числе содержит занятия по оказанию первой помощи и медицинской подготовке.
В контингент входят штабные офицеры и унтер-офицеры – они прикомандированы к группе военных советников, пехотная рота Estcoy-19 и часть снабжения. Военные расквартированы в столице Ирака в Багдаде и на севере строне в провинции Эрбиль. Контингентом командует подполковник Владимир Колотыгин.
Ядро пехотной роты Estcoy-19 укомплектовано военнослужащими Скаутского батальона. Подразделение отвечает за охрану войск, важных персон и несет дежурство в составе сил быстрого реагирования. Рота должна быть готова действовать самостоятельно или вместе с союзниками как на территории базы, так и за ее пределами; передвигаясь при этом пешком, на транспорте или вертолетах.
Военные советники, офицеры и унтер-офицеры, помогают вместе с союзниками в строительстве сил безопасности Ирака. Также они консультируют ключевых персон.
Часть снабжения отвечает за планирование и обеспечение контингента, вдобавок оно занимается организацией движения людей и грузов. Работа поддерживается при тесном сотрудничестве с частями логистики и снабжения США и других союзников, а также вышестоящим медицинским центром.
Операцию Inherent Resolve возглавляют США, она нацелена на поддержку и консультирование сил безопасности Ирака в борьбе с исламистской террористической группировкой „ДАИШ“.
Участием в операции Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности. Операция затрагивает территории Ирака и Сирии.
Эстония присоединилась к коалиционным силам в Ираке в 2016 году. Однако до сих пор мандат Рийгикогу разрешал отправлять в эту страну до пяти военнослужащих для службы в штабе объединенных сил. До этого Эстония участвовала в операции Iraqi Freedom (OIF) с 2003 по 2009 год, операции НАТО Mission Iraq в промежутке между 2005-2011 и с 2018 года по сегодняшний день.