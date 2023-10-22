В Детройте убили главу попечительского совета местной синагоги

Согласно телеканалу, тело 40-летней Уолл с многочисленными ножевыми ранениям было обнаружено недалеко от ее дома утром 21 октября. В полиции уточнили, что на Уолл напали в ее доме, после чего она, по всей видимости, смогла выйти на улицу. На это указывает в том числе кровавый след, ведущий к дому.

На данный момент правоохранительные органы не сообщали о наличии подозреваемых по этому делу. CNN уточняет, что к расследованию были привлечены полиция штата и ФБР.

В свою очередь глава полиции Детройта Джеймс Уайт призвал общественность сохранять терпение: „Важно не делать никаких выводов до тех пор, пока не будут рассмотрены все имеющиеся факты“, — заявил он.

Как пишет The Guardian, Уолл возглавила попечительский совет синагоги в 2022 году. До этого она работа с рядом американских чиновников и политиков, в том числе с генеральным прокурором Даной Нессель и членом палаты представителей Элиссой Слоткин. Также Уолл была основателем мусульманско-еврейского форума Детройта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .