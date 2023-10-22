В Детройте убили главу попечительского совета местной синагоги
В Детройте была убита глава попечительского совета синагоги имени Исаака Агри Саманта Уолл, пишет „Медуза“ со ссылкой на CNN.
Согласно телеканалу, тело 40-летней Уолл с многочисленными ножевыми ранениям было обнаружено недалеко от ее дома утром 21 октября. В полиции уточнили, что на Уолл напали в ее доме, после чего она, по всей видимости, смогла выйти на улицу. На это указывает в том числе кровавый след, ведущий к дому.
На данный момент правоохранительные органы не сообщали о наличии подозреваемых по этому делу. CNN уточняет, что к расследованию были привлечены полиция штата и ФБР.
В свою очередь глава полиции Детройта Джеймс Уайт призвал общественность сохранять терпение: „Важно не делать никаких выводов до тех пор, пока не будут рассмотрены все имеющиеся факты“, — заявил он.
Как пишет The Guardian, Уолл возглавила попечительский совет синагоги в 2022 году. До этого она работа с рядом американских чиновников и политиков, в том числе с генеральным прокурором Даной Нессель и членом палаты представителей Элиссой Слоткин. Также Уолл была основателем мусульманско-еврейского форума Детройта.
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