The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года

Группа сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известного как ГРУ), которую считают причастным к отравлению Скрипалей в Солсбери в 2017 году, совершала взрывы в Евросоюзе с 2011 года. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в пятницу, 20 октября, изданием The Insider.

Подразделение, известное как „воинская часть 29155“, отвечало за диверсионные операции за границей, говорится в расследовании. Численность группы со временем достигла примерно 70 человек. Возглавлял ее с самого начала Андрей Аверьянов, тогда - полковник, а ныне - генерал. По данным The Insider, подразделение совершило первую диверсию осенью 2011 года, после нескольких лет организационной и технической подготовки.

Целью стал склад компании EMCO в болгарском селе Ловнидол, на котором находились тысячи артиллерийских снарядов. В военной разведке РФ „были уверены, что EMCO продаст эти снаряды в Грузию, и очень этого опасались: после того, как Россия в 2008 году де-факто аннексировала Абхазию и Южную Осетию, в Кремле ожидали, что Грузия может попытаться эти регионы вернуть“, пишет The Insider. Глава болгарской компании Эмилиан Гебрев подтвердил изданию, что Грузия была одним из возможных покупателей боеприпасов.

Журналисты сообщают, что Аверьянов и его подчиненные, среди которых был Анатолий Чепига (позже он стал одним из предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери) в октябре 2011-го проникли в Чехии на склад недалеко от деревни Врбетице, где хранились закупленные EMCO 6 тысяч снарядов, предназначенных для отправки в Болгарию. Там они установили дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, а после их прибытия на склад в Ловнидоле подорвали их. Результатом стал масштабный пожар, бушевавший несколько дней, пишет The Insider.

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