Бобби Чарльтон — выжил в авиакатастрофе и стал легендой всего английского футбола

Бобби Чарльтон не считался самым талантливым из „малышей Басби“. Это не тот случай, когда постфактум журналисты или болельщики добавляли светлых красок в образ погибшей в Мюнхене 1958-го команды. Данкан Эдвардс, затем Томми Тейлор и (выживший, но проданный Басби в 1962-м Деннис Вайоллетт), и где-то потом уже в общем ряду Бобби. Он и в основу-то попал всего за сезон до того, о чём тут говорить - игрок-затычка, „вроде талантливый, но вы же видите, кто рядом“.

Но он выжил и стал легендой, консенсусным лучшим игроком в истории не только „Манчестер Юнайтед“, но и всего английского футбола. Стэнли Мэттьюз играл дольше, Кевин Киган выиграл больше „Золотых мячей“, Алан Ширер забил больше вообще, Уэйн Руни - за МЮ, а Харри Кейн - за сборную, Дэвид Бекхэм заработал больше, список можно продолжать и продолжать.

Но именно Чарльтон привёл сборную к главной (и единственной значимой) победе в её истории. Даже тут постфактум он оказался чуть в тени финального хет-трика Хёрста и работы Тофика Бахрамова. Но именно Бобби решал в важные моменты того турнира. Первый матч закончили с Уругваем нулями и грубости там было больше, чем опасных моментов, во второй игре дело близилось к перерыву, а Англия всё никак не могла забить, в этот раз уже Мексике.

Учитывая давление домашних трибун всё могло закончиться вторыми подряд нулями - и тут за дело взялся Бобби, положивший шикарный гол после прохода и дальнего удара. А затем он вспыхнул в полуфинале с Португалией Эйсебиу, когда забил по разу в каждом из таймов - и гениальный португалец успел ответить только раз, с пенальти. В финале Чарльтона прикрыл совсем молодой Беккенбауэр, игравший ещё в центре полузащиты - и это была ситуация, когда решение тренера немцев Шёна обеднило и игру его команды - Франц с задачей справился, но в организации и завершении атак человека, забившего до того 4 гола на турнире, ФРГ не хватало.