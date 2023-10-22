Бобби Чарльтон — один из самых знаменитых английских футболистов
В субботу, 21 октября, на 87-м году жизни скончался легендарный футболист „Манчестер Юнайтед“ и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон. Футбольный блогер RusDelfi в блоге „Нелетучий голландец“ рассказывает о легендарном футболисте.
Бобби Чарльтон не считался самым талантливым из „малышей Басби“. Это не тот случай, когда постфактум журналисты или болельщики добавляли светлых красок в образ погибшей в Мюнхене 1958-го команды. Данкан Эдвардс, затем Томми Тейлор и (выживший, но проданный Басби в 1962-м Деннис Вайоллетт), и где-то потом уже в общем ряду Бобби. Он и в основу-то попал всего за сезон до того, о чём тут говорить - игрок-затычка, „вроде талантливый, но вы же видите, кто рядом“.
Но он выжил и стал легендой, консенсусным лучшим игроком в истории не только „Манчестер Юнайтед“, но и всего английского футбола. Стэнли Мэттьюз играл дольше, Кевин Киган выиграл больше „Золотых мячей“, Алан Ширер забил больше вообще, Уэйн Руни - за МЮ, а Харри Кейн - за сборную, Дэвид Бекхэм заработал больше, список можно продолжать и продолжать.
Но именно Чарльтон привёл сборную к главной (и единственной значимой) победе в её истории. Даже тут постфактум он оказался чуть в тени финального хет-трика Хёрста и работы Тофика Бахрамова. Но именно Бобби решал в важные моменты того турнира. Первый матч закончили с Уругваем нулями и грубости там было больше, чем опасных моментов, во второй игре дело близилось к перерыву, а Англия всё никак не могла забить, в этот раз уже Мексике.
Учитывая давление домашних трибун всё могло закончиться вторыми подряд нулями - и тут за дело взялся Бобби, положивший шикарный гол после прохода и дальнего удара. А затем он вспыхнул в полуфинале с Португалией Эйсебиу, когда забил по разу в каждом из таймов - и гениальный португалец успел ответить только раз, с пенальти. В финале Чарльтона прикрыл совсем молодой Беккенбауэр, игравший ещё в центре полузащиты - и это была ситуация, когда решение тренера немцев Шёна обеднило и игру его команды - Франц с задачей справился, но в организации и завершении атак человека, забившего до того 4 гола на турнире, ФРГ не хватало.
Когда через 2 года „Юнайтед“ наконец взял свой первый (и последний, в 1999-м была ведь уже Лига) Кубок чемпионов, то Бобби плакал прямо на поле. Спустя 10 лет после Мюнхена он, защитник Билл Фоулкс и тренер Мэтт Басби всё же стали лучшими в Европе. В полуфинале прошли „Реал“, с которым наверняка сыграли в финале за 10 лет до того, не будь Мюнхена, а в финале против „Бенфики“ всё того же Эйсебиу Чарльтон сначала открыл счёт, а затем, уже в овертайме, поставил победную точку в матче, закончившемся 4:1.
Это были его единственные голы в том розыгрыше турнира. При всём обилии голов он вообще не стремился забивать больше всех - за 17 сезонов в Манчестере стал лучшим бомбардиром всего трижды. Первый раз - в сезоне 1958-59, когда забивать, кроме него и Вайолетта, было некому, а последний - в сезоне 1972-73, когда Бест больше бухал, чем играл, а команда едва не вылетела, став 18-й. После того сезона Бобби завязал - и на следующий год „Манчестер“ всё же вылетел, спасать уже было некому.
Вот это умение прийти на помощь в самые критичные моменты и стало тем, что выделило Бобби из общего ряда великих английских игроков всех времён. Характер. Парень, выросший в семье шахтёра-забойщика, ждавший дебюта в „МЮ“ 3 года, за которые успел выучиться на электрика, прошедший через Мюнхен, когда ему было 20 лет - чего ему было бояться после?
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