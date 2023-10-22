ВИДЕО | Киркоров - оружие массового поражения в руках Кремля? Любовь Соболь рассказала о своем здоровье и отношении к поддержавшим войну звездам

Как сейчас ваше здоровье?

У меня был очень плохой период самочувствия. Сейчас мне не то что лучше - я сейчас нахожусь в прекрасном рабочем состоянии. Я работаю ежедневно и все хорошо. Расследование моего кейса ведется до сих пор, поэтому подробности какие-то я сказать не могу, но до сих пор меня наблюдают врачи - в том числе из Шарите.

Если говорить об известных людях, которые „поменяли сторону“ - насколько это влияет на аудиторию сомневающихся людей? Например, Рома Зверь, который в начале войны написал антивоенный пост, а потом больше чем через год поехал на оккупированные территории, пел песни перед российской армией и даже сфотографировался рядом с пушкой, которая стреляла в сторону ВСУ.

Это, конечно, помогает Путину. Я бы не стал занижать значимость таких действий. Я считаю, их значение велико.

Получается, Филипп Киркоров - это такое оружие массового поражения в руках Кремля? Это хоть и исполнители в жанре популярной музыки, но не стоит обесценивать их влияние на широкие слои?

Не стоит их обесценивать, конечно. И Филипп Киркоров, который для нас с вами кажется фигурой не значимой - то есть, я вряд ли буду считать то, что говорит Филипп Киркоров, какой-то путеводной звездой. Я, конечно, со скептицизмом буду относиться к любым его заявлениям. Я прекрасно понимаю - все, что он говорит - это ради денег, ради хайпа. Но это для меня там, а для других россиян - абсолютно не так. И люди старшего поколения к Филиппу Киркорову могут прислушаться. И к Баскову могут прислушаться, который постоянно то у Кадырова пляшет, то войну оправдывает, то еще что-то. Такие люди для Кремля важны.

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