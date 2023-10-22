Землетрясение в Афганистане. Почему большинство погибших — женщины?

„Местные мужчины не имели ничего против того, чтобы спасать женщин, но некоторые вооруженные члены Талибана не подпускали мужчин к ним“, — рассказала Мариам.

По словам 23-летней активистки Мариам*, ситуацию усугублял еще и тот факт, что талибы на ее глазах предупреждали сотрудников спасательных служб, чтобы те не трогали женщин, пострадавших в результате землетрясения.

„Мужчины работали в поле, пасли стада или уезжали в Иран на заработки. Женщины же были дома, занимаясь хозяйством и присматривали за детьми. Они оказались в ловушке под завалами“, — рассказала Сальма Би-би-си.

Из-за этих законов большинство женщин оказались обречены на то, чтобы проводить жизнь в основном дома.

В сельских районах Афганистана женщины итак обычно находились дома в течение дня, но когда в 2021 году власть захватили талибы, они ввели ряд мер, запрещавших женщинам занимать большинство рабочих мест, а также учиться после начальной школы.

Когда произошло землетрясение , в этих зданиях в подавляющем большинстве были женщины и дети.

Местные жители рассказали Би-би-си, что в 20 отдаленных горных деревнях не уцелело ни одного здания.

Район Зенда Джан, расположенный в 40 км к западу от Герата, стал эпицентром первого и самого разрушительного землетрясения из череды потрясших Афганистан в октябре.

„Я была деревне, где живут члены „Талибана“. Некоторые мужчины отказывались прикасаться к раненым или мертвым женщинам“, — говорит она.

Сальма*, женщина-врач из Герата, смогла добраться до наиболее пострадавших от землетрясения районов, чтобы оказать первую помощь раненым женщинам. Она своими глазами увидела, как непропорционально много женщин было среди пострадавших и погибших.

Чтобы понять, почему среди погибших было так много женщин и детей, Би-би-си поговорила с врачами, свидетелями и активистами. По их мнению, основной причиной являются жесткие ограничения, введенные „Талибаном“ (организация признана в России террористической и запрещена).

Мощные подземные толчки были зафиксированы в провинции Герат на западе страны. Жертвами того землетрясения стали около 1300 человек, подтвердили в ООН.

„Они также запретили женщинам посещать эти районы в первые два или три дня, поскольку не хотели, чтобы люди разных полов находились в одном месте“, говорит она.

Сотрудник гуманитарной организации Абдул* рассказал Би-би-си, что боевики не позволяли мужчинам прикасаться к телам женщин даже после их смерти.

Кроме того, по словам очевидцев, большинство погибших женщин были похоронены в один и тот же день, а их тела не были преданы омовению, как это принято по мусульманским обычаям. Этот обряд обычно совершает женщина, и многие семьи просто не могли найти тех, кто бы мог это сделать.

Ограничения помощи

Активисты также говорят, что ограничения, введенные режимом „Талибана“, мешали медработникам оказывать помощь раненым.

Например, согласно правилам талибов, женщинам не разрешается путешествовать без сопровождения родственника-мужчины.

21-летняя Фариба* работала волонтером в отделении неотложной помощи больницы Герата, рассчитанной на 500 коек. Как только она услышала о землетрясении, она тут же захотела поехать на работу.

Надев длинный наряд и платок, она отправилась из дома в больницу. Но таксисты отказались ее туда везти, поскольку она не была с ног до головы скрыта паранджой, а также ее не сопровождал мужчина.

„Таксисты заявили, что „министерство профилактики порока и поощрения нравственности“ конфискует их машины и выпишет им штраф в размере 10 тыс. афгани (130 долларов США, 107 фунтов стерлингов), если они меня подвезут. Я шла пешком целый час, чтобы добраться до больницы“, — рассказала Фариба.

По словам собеседницы Би-би-си, за несколько недель до землетрясения талибы начали наказывать водителей, соглашавшихся подвезти женщин без сопровождающего и женщин без паранджы.

Би-би-си стало известно, что некоторые представители „Талибана“ все же посетили главную больницу и призвали женщин-врачей выйти на работу.