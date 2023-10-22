В Ласнамяэ стартует месяц венгерской культуры: приходите на мастер-класс по рисованию и дегустацию вина!

Рассказывает Полина Ляшева, руководитель НКО Ласнаидея: „Как много мы в Эстонии знаем о культуре, природе, кухне, обычаях Венгрии? Венгрия, с ее уникальной историей и многогранной культурой, впитала в себя европейские манеры и образ жизни, но в то же время сохранила свою тонкую восточную душу. Национальные особенности этой страны проявляются в культуре, традициях и повседневной жизни. Мы решили познакомить жителей Эстонии с этим прекрасным народом и его традициями“.

Во время Месяца венгерской культуры пройдут различные мастер-классы, показ фильма, презентация книг, а также дегустация венгерского вина.

Серию мероприятий откроет мастер-класс по рисованию стилизованного узора тюльпана – национального цветка Венгрии.

28 октября состоится показ фильма „Витязь Янош“. В фильме рассказывается история молодого пастуха Яноша, который из-за гнева отчима вынужден был оставить свое родное село и невесту Илушку. Он отправляется на встречу приключениям, желая снова вернуться к женщине, которую любит. Фильм основан на эпической поэме 1845 года „János Vitez“ великого венгерского поэта Шандора Петёфи, которому в этом году исполняется 200 лет. В своей знаменитой сказочной поэме Петёфи отходит от общепринятых консервативных псевдоромантических канонов. Для „Витязя Яноша“, основанного на фольклорном материале, характерны как народное содержание, так и народная форма, близкая к народным сказаниям. „Витязь Янош“ выдержан в духе наивно-героического народного эпоса и стал классическим произведением национальной венгерской поэзии.

„Витязь Янош“ (1973) — первый венгерский полнометражный анимационный фильм. Его выпуск был приурочен к 150-летию со дня рождения Шандора Петефи.

Также состоится презентация нового издания поэмы Шандора Петефи „Сангар Янош“ и сборника его стихов „Как птица, которая летает с места на место“.

Гостям показа будет предложено венгерское вино.

Программа Месяца венгерской культуры:

26 октября 17-30 – мастер-класс „Тюльпаны на камне“