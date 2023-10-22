В Ласнамяэ стартует месяц венгерской культуры: приходите на мастер-класс по рисованию и дегустацию вина!(7)
21 октября отмечается день финно-угорских народов, к которым, в частности, относятся эстонцы и венгры. В связи с этим общественная организация Ласнаидея решила посвятить Венгрии и венгерской культуре целый месяц.
Рассказывает Полина Ляшева, руководитель НКО Ласнаидея: „Как много мы в Эстонии знаем о культуре, природе, кухне, обычаях Венгрии? Венгрия, с ее уникальной историей и многогранной культурой, впитала в себя европейские манеры и образ жизни, но в то же время сохранила свою тонкую восточную душу. Национальные особенности этой страны проявляются в культуре, традициях и повседневной жизни. Мы решили познакомить жителей Эстонии с этим прекрасным народом и его традициями“.
Во время Месяца венгерской культуры пройдут различные мастер-классы, показ фильма, презентация книг, а также дегустация венгерского вина.
Серию мероприятий откроет мастер-класс по рисованию стилизованного узора тюльпана – национального цветка Венгрии.
28 октября состоится показ фильма „Витязь Янош“. В фильме рассказывается история молодого пастуха Яноша, который из-за гнева отчима вынужден был оставить свое родное село и невесту Илушку. Он отправляется на встречу приключениям, желая снова вернуться к женщине, которую любит. Фильм основан на эпической поэме 1845 года „János Vitez“ великого венгерского поэта Шандора Петёфи, которому в этом году исполняется 200 лет. В своей знаменитой сказочной поэме Петёфи отходит от общепринятых консервативных псевдоромантических канонов. Для „Витязя Яноша“, основанного на фольклорном материале, характерны как народное содержание, так и народная форма, близкая к народным сказаниям. „Витязь Янош“ выдержан в духе наивно-героического народного эпоса и стал классическим произведением национальной венгерской поэзии.
„Витязь Янош“ (1973) — первый венгерский полнометражный анимационный фильм. Его выпуск был приурочен к 150-летию со дня рождения Шандора Петефи.
Также состоится презентация нового издания поэмы Шандора Петефи „Сангар Янош“ и сборника его стихов „Как птица, которая летает с места на место“.
Гостям показа будет предложено венгерское вино.
Программа Месяца венгерской культуры:
26 октября 17-30 – мастер-класс „Тюльпаны на камне“
28 октября 14-00 – показ анимационного фильма „Витязь Янош“
2 ноября 17-30 – мастер-класс „Венгерская закуска Кёрезёт“
8 ноября 17-30 – мастер-класс „Украшение из глины“
16 ноября 17-30 – мастер-класс „Тряпичная кукла“.
Все мероприятия пройдут в библиотеке Лаагна, по адресу Выру 11.
Мероприятия совместно организованы общественной организацией Ласнаидея, библиотекой Лаагна, Таллиннским институтом Листа, Венгерским киноархивом при поддержке Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Подробности о мероприятиях – на странице НКО Ласнаидея в Фейсбук.