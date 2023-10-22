22.10.2023, 16:13
ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“ проиграл набравшему ход „ТалТеху“
Клуб „Кейла“, прервавший в среду трехматчевую серию без побед, проиграл „ТалТеху/Оптибет“ (81:86) в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf.
Игра, которая была выбрана „игрой недели“ в Delfi, началась лучше для гостей, которые выиграли первую четверть со счетом 20:16. Однако к концу второй четверти клуб „Кейла“ выигрывал со счетом 46:39. В начале третьей четверти „ТалТех“ сравнял счет, и перед последней четвертью хозяева площадки проигрывали со счетом 60:61. За три минуты до конца клуб „Кейла“ выигрывал с отрывом в семь очков, но финальный рывок „ТалТеха“ помог гостям одержать победу.