Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях
Израильские власти арестовали несколько десятков граждан страны арабского происхождения в связи с публикациями в социальных сетях о войне ХАМАС и Израиля и ситуации в секторе Газа, пишет BBC Ruusian.
В их числе - известная певица и инфлюэнсер из Назарета Далаль Абу Амна, которую полиция продержала под стражей два дня, а в среду освободила под залог. До понедельника она будет находится под домашним арестом.
По словам ее адвоката Абир Бейкер, певицу обвинили в „деструктивном поведении“. Власти считают, что публикации могут склонить ее фолловеров к насилию.
Пост, который привлек внимание полиции, представлял собой изображение палестинского флага с арабским девизом: „И нет победителя кроме Аллаха“.
Бейкер настаивает, что певица, известная во всем арабском мире своими песнями о палестинском наследии, выражала свои религиозные чувства. Но израильские власти истолковали пост как призыв палестинцев к оружию.
С начала войны между Израилем и ХАМАС израильская полиция следует так называемой „политике нулевой терпимости“ к поведению в социальных сетях, которое можно считать выражением поддержки ХАМАС.
Эта исламистская группировка стремится к уничтожению Израиля и считается террористической в Израиле, а также в США, Великобритании и многих других странах.
Задержано больше 100 человек
Абу Амна — одна из нескольких десятков граждан Израиля арабского происхождения, арестованных в связи с публикациями в социальных сетях о войне.
Многие другие были отстранены или уволены с работы, некоторые получили дисциплинарные взыскания в университетах.
Израильские арабы, многие из которых предпочитают, чтобы их называли палестинскими гражданами Израиля, составляют одну пятую часть населения страны.
Полиция заявляет, что после нападения ХАМАС за поведение в соцсетях были задержаны более 100 человек. Только в Иерусалиме арестовали и допросили 63 человека. Большинству их них предъявили обвинения в разжигании ненависти и поддержке терроризма.
„Любой, кто занимается подстрекательством к насилию против государства Израиль, его государственных символов, выборных должностных лиц, военнослужащих и полиции, должен знать, что полиция Израиля ответит жестко и без снисхождения“, — заявил комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай на этой неделе.
Представители юридического центра „Адал“, который защищает права арабского меньшинства в Израиле, полагают, что задержанных на самом деле больше, поскольку в последние дни было произведено еще несколько арестов.
Задержания арабских граждан Израиля за посты в социальных сетях происходили и раньше. Однако, по данным центра „Адал“, во время обострения конфликта между Израилем и сектором Газа в мае 2021 года в подстрекательстве к насилию обвинили только 16 человек, 15 из которых были арабами.
Правозащитники опасаются, что полиция начала задерживать гораздо больше людей, поскольку она использует более широкую интерпретацию понятия „подстрекательство к насилию“.
Например, в бедуинском городе Рахат на юге Израиля полиция задержала бывшего кандидата в мэры Амера аль-Хузейля, который поделился в социальных сетях картой сектора Газа с анализом возможных сценариев ожидаемой наземной операции израильских сил. Его обвинили в пособничестве врагу во время войны.
Но даже те, кому не были предъявлены уголовные обвинения, сталкиваются с серьезными последствиями своей деятельности в социальных сетях.
Юристы „Адала“ говорят, что получили данные о более 40 случаях, когда израильские арабы были отстранены или уволены с работы в течение одного дня.
„Иногда люди могут потерять средства к существованию только из-за того, что поставили „лайк“ под постом“, — говорит представитель правозащитной организации Салам Иршейд. — У нас даже есть случай, когда человеку грозит увольнение с работы, потому что он „лайкнул“ в соцсетях репортаж о ситуации в секторе Газа“.
Арабские студенты в Израиле также подвергаются дисциплинарным взысканиям в своих университетах.
На прошлой неделе Ариэль Порат, президент Тель-Авивского университета, заявил, что несколько студентов выражали „поддержку зверствам ХАМАС“.
„Мы будем очень строги с этими студентами, — написал он на сайте университета. — И если мы решим, что эти проступки носят преступный характер, мы сообщим о них в полицию. Мы будем действовать быстро, как того требует эта сложная ситуация, но не откажем ни одному студенту в праве на справедливое расследование“.
Юристы „Адалы“ также говорят, что получили жалобы от 83 школьников, которых отстранили от занятий по всей стране, а в некоторых случаях им приказали в кратчайшие сроки покинуть школьные общежития.
„Ни одно из дел не связано с какими-либо действиями, демонстрациями или участием в противозаконных действиях. Речь идет только о публикациях в социальных сетях“, — говорит доктор Хасан Джабарин, генеральный директор „Адалы“.
„Более 90% этих постов явно направлены против войны, против действий Израиля в Газе, в поддержку жертв войны в Газе“, — добавляет он.
„10% постов относятся к не слишком определенной сфере, их можно истолковать как косвенную поддержку действий ХАМАС против гражданского населения. В обычное время их бы так не интерпретировали, но на сейчас Израиль склонен трактовать эти сообщения самым резким образом“.