Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях

„Любой, кто занимается подстрекательством к насилию против государства Израиль, его государственных символов, выборных должностных лиц, военнослужащих и полиции, должен знать, что полиция Израиля ответит жестко и без снисхождения“, — заявил комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай на этой неделе.

Полиция заявляет, что после нападения ХАМАС за поведение в соцсетях были задержаны более 100 человек. Только в Иерусалиме арестовали и допросили 63 человека. Большинству их них предъявили обвинения в разжигании ненависти и поддержке терроризма.

Израильские арабы, многие из которых предпочитают, чтобы их называли палестинскими гражданами Израиля, составляют одну пятую часть населения страны.

Многие другие были отстранены или уволены с работы, некоторые получили дисциплинарные взыскания в университетах.

Абу Амна — одна из нескольких десятков граждан Израиля арабского происхождения, арестованных в связи с публикациями в социальных сетях о войне.

Эта исламистская группировка стремится к уничтожению Израиля и считается террористической в Израиле, а также в США, Великобритании и многих других странах.

С начала войны между Израилем и ХАМАС израильская полиция следует так называемой „политике нулевой терпимости“ к поведению в социальных сетях, которое можно считать выражением поддержки ХАМАС.

Бейкер настаивает, что певица, известная во всем арабском мире своими песнями о палестинском наследии, выражала свои религиозные чувства. Но израильские власти истолковали пост как призыв палестинцев к оружию.

Пост, который привлек внимание полиции, представлял собой изображение палестинского флага с арабским девизом: „И нет победителя кроме Аллаха“.

По словам ее адвоката Абир Бейкер, певицу обвинили в „деструктивном поведении“. Власти считают, что публикации могут склонить ее фолловеров к насилию.

В их числе - известная певица и инфлюэнсер из Назарета Далаль Абу Амна, которую полиция продержала под стражей два дня, а в среду освободила под залог. До понедельника она будет находится под домашним арестом.

Представители юридического центра „Адал“, который защищает права арабского меньшинства в Израиле, полагают, что задержанных на самом деле больше, поскольку в последние дни было произведено еще несколько арестов.

Задержания арабских граждан Израиля за посты в социальных сетях происходили и раньше. Однако, по данным центра „Адал“, во время обострения конфликта между Израилем и сектором Газа в мае 2021 года в подстрекательстве к насилию обвинили только 16 человек, 15 из которых были арабами.

Правозащитники опасаются, что полиция начала задерживать гораздо больше людей, поскольку она использует более широкую интерпретацию понятия „подстрекательство к насилию“.

Например, в бедуинском городе Рахат на юге Израиля полиция задержала бывшего кандидата в мэры Амера аль-Хузейля, который поделился в социальных сетях картой сектора Газа с анализом возможных сценариев ожидаемой наземной операции израильских сил. Его обвинили в пособничестве врагу во время войны.

Но даже те, кому не были предъявлены уголовные обвинения, сталкиваются с серьезными последствиями своей деятельности в социальных сетях.

Юристы „Адала“ говорят, что получили данные о более 40 случаях, когда израильские арабы были отстранены или уволены с работы в течение одного дня.

„Иногда люди могут потерять средства к существованию только из-за того, что поставили „лайк“ под постом“, — говорит представитель правозащитной организации Салам Иршейд. — У нас даже есть случай, когда человеку грозит увольнение с работы, потому что он „лайкнул“ в соцсетях репортаж о ситуации в секторе Газа“.

Арабские студенты в Израиле также подвергаются дисциплинарным взысканиям в своих университетах.

На прошлой неделе Ариэль Порат, президент Тель-Авивского университета, заявил, что несколько студентов выражали „поддержку зверствам ХАМАС“.