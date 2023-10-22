22.10.2023, 10:51
ВИДЕО | Открытый чемпионат Латвии: хоккейный клуб „Пантер“ взял реванш у „Риги“ за субботнее поражение
В рамках Открытого чемпионата Латвии (Балтийская лига) по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ обыграл в гостях латвийский клуб „Рига“ (4:1).
На 14-й минуте первого периода Расмус Кийк вывел гостей вперед.Спустя 4 минуты Родион Болтрамович счет сравнял. Развязка матча наступила в третьем периоде, когда с разницей чуть более чем в две минуты „Пантер“ забросил две шайбы. Отличились Андре Линде и Пауль Вахи. Победную точку в матче поставил Никита Пузаков, реализовав большинство „Пантер“.