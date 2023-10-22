Хоккей
22.10.2023, 10:51

ВИДЕО | Открытый чемпионат Латвии: хоккейный клуб „Пантер“ взял реванш у „Риги“ за субботнее поражение

 

В рамках Открытого чемпионата Латвии (Балтийская лига) по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ обыграл в гостях латвийский клуб „Рига“ (4:1).

На 14-й минуте первого периода Расмус Кийк вывел гостей вперед.Спустя 4 минуты Родион Болтрамович счет сравнял. Развязка матча наступила в третьем периоде, когда с разницей чуть более чем в две минуты „Пантер“ забросил две шайбы. Отличились Андре Линде и Пауль Вахи. Победную точку в матче поставил Никита Пузаков, реализовав большинство „Пантер“.

В субботу таллиннский клуб „Пантер“ потерпел крупное поражение от „Риги“ со счетом 1:5, а единственную шайбу в составе эстонской команды забросил Даниил Царьковский в середине третьего периода. В нынешнем сезоне клубы уже дважды играли друг против друга: „Пантер“ выиграл один матч со счетом 4:2, а вторую игру выиграла „Рига“ - 4:2.

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