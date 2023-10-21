ФОТО | Животных Таллиннского зоопарка угостили сладкими тыквами(2)
Фабрика Põltsamaa передала обитателям зоопарка 5 тонн тыквы. Хотя в этом году ночные заморозки стали для овощеводов проблемой, благодаря трудолюбивым фермерам склады фабрики Orkla Eesti Põltsamaa оказались полны тыкв.
С эстонских полей фабрика получила весь необходимый объем – почти 700 тонн тыквы – и даже остались избытки. Чтобы не выбрасывать качественные продукты, фабрика Põltsamaa передала 5 тонн излишков обитателям Таллиннского зоопарка, а кроме того, лишние тыквы через благотворительные организации попадут на столы жителей Эстонии.
По словам специалиста по маркетингу Таллиннского зоопарка Хелины Ыунапуу, груз из Пылтсамаа прибыл к ним точно в нужное время: „Благодаря участвующим в акции образовательным учреждениям и добрым людям мы каждую осень собираем для животных тыквы и прочие овощи. Однако в этом году из-за погодных условий пожертвований было не очень много, и еще в сентябре мы беспокоились о том, как пройдет ежегодный фестиваль тыквы. Однако вчера с фабрики Põltsamaa нам доставили 5000 килограммов тыквы, и теперь мы сможем порадовать многих животных зоопарка – от мышей до слонов. Также тыквой угощают всех желающих посетителей“.
В этом сезоне фабрика Orkla Eesti Põltsamaa предлагает 15 различных заготовок из тыквы – всего их выпущено 700 000 штук, или полмиллиона килограммов.
„55% этого объема потребляют в Эстонии, а остальное экспортируется – в основном в Финляндию. Кубики из маринованной тыквы по-прежнему очень любят как эстонцы, так и финны“, - рассказал руководитель фабрики Põltsamaa Индрек Гроссталь. Он добавил, что фабрика уделяет большое внимание тому, чтобы производство продуктов питания было максимально экологичным и сопровождалось минимумом потерь.
„Мы пытаемся найти применение качественным остаткам продуктов питания, а образующиеся на фабрике биоотходы направляем на производство зеленого газа. Автобусы в городе Тарту, например, работают на получаемой таким образом энергии“, - добавил Гроссталь.
Принадлежащая концерну Orkla Eesti фабрика Põltsamaa является крупнейшим в регионе работодателем: здесь работает около 140 человек. Фабрика производит соки, сокосодержащие напитки и смузи, овощные заготовки, готовые блюда, соусы, варенья, хлебные намазки и многое другое. Большое внимание на фабрике уделяют вкусу, качеству и пользе продуктов питания, а также окружающей среде и устойчивому производству.
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