The Washington Post: владелец российского Forbes в частных беседах утверждает, что купил всю медиагруппу Forbes

Записи, как утверждается, были сделаны за несколько дней до вечеринки, посвященной 60-летию бизнесмена. „Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно“, — говорит Мусаев на одной из записей.

Согласно записям, Мусаев повторял это „снова и снова“, пишет The Washington Post. В одной из них он упоминает американского предпринимателя Остина Рассела и называет его „лицом“ сделки. Мусаев, как утверждается, настоял на том, чтобы его участие в сделке не упоминалось. Весной 2023 года Рассел говорил, что покупает контрольный пакет акций Forbes за 800 миллионов долларов.

The Washington Post отмечает, что из заявлений Мусаева не ясно, что конкретно имел ввиду бизнесмен: помог ли он заключить сделку и поэтому получит влияние в холдинге, был ли он тайным инвестором, вкладывающим деньги в сделку через других людей, или же просто делал ложные и преувеличенные заявления.

Рассел в разговоре с изданием отрицал какую-либо причастность Мусаева или других россиян к сделке. Мусаев назвал „абсолютной чушью“ предположения о том, что он каким-либо образом контролировал сделку. Он также отрицал, что говорил партнерам по бизнесу о покупке Forbes.

The Washington Post обращает внимание, что оба бизнесмена знакомы уже несколько лет. Согласно судебным документам, в 2016 году Мусаев помог с привлечением стартовых инвестиций на сумму в 20 миллионов долларов в компанию Рассела Luminar.

Директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман в комментарии РБК заявил, что российский Forbes не располагает информацией о продаже глобального медиахолдинга Магомеду Мусаеву. „Я руковожу в том числе пиаром российского Forbes, внутри о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре он не комментирует этот вопрос“, — сказал Озман.