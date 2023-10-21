В Газу наконец добралась гуманитарная колонна. В Египте собрался мирный саммит, но без Израиля и США

На данный момент Израиль разрешил въезд в Газу только 20 грузовикам, которые везут лекарства и продукты питания, но не топливо. Как только они пересекли границу, КПП был снова закрыт.

ООН заявляет, что двум миллионам жителей территории остро необходимо примерно в пять раз большее количество гуманитарной помощи, включая и топливо – для работы генераторов в больницах и получения чистой воды.

Израиль отключил в Газе электричество, частично перекрыл подачу воды и прекратил поставки продуктов питания и медикаментов после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

Решению о том, чтобы в субботу пропустить конвой из 20 грузовиков, предшествовали несколько дней напряженных переговоров ООН со всеми заинтересованными сторонами.

Всего у погранперехода Рафах застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд.

Прежде чем согласиться на дальнейшие поставки, власти Израиля требуют доказательств того, что после попадания в Газу гуманитарную помощь не конфискует ХАМАС.

Представитель ООН заявил в субботу, что „процедуры проверки все еще обсуждаются“. Агентства по оказанию помощи также ведут переговоры с Израилем о разрешении на провоз топлива в составе гуманитарных конвоев.

Контрольно-пропускной пункт Рафах находится между южной частью Газы и Египтом. Это единственный проход, через который израильтяне согласились пропустить помощь в осажденный палестинский анклав.

Другие контрольно-пропускные пункты в Эрезе и Керем-Шаломе между сектором Газа и Израилем были закрыты израильскими силами.

Как сообщил корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абу Алу, когда фуры проехали в Газу в субботу утром, по ту сторону границы волонтеры принялись перегружать их содержимое на небольшие палестинские грузовики для последующего распределения по сектору Газа.