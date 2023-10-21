В Газу наконец добралась гуманитарная колонна. В Египте собрался мирный саммит, но без Израиля и США
В субботу утром был открыт контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. В течение короткого времени там наблюдалась бурная деятельность, когда грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газы смогли начать движение на территорию анклава. Параллельно с этим в Каире началась мирная конференция, посвященная поиску путей решения конфликта между Израилем и ХАМАС, пишет русская служба Би-би-си.
На данный момент Израиль разрешил въезд в Газу только 20 грузовикам, которые везут лекарства и продукты питания, но не топливо. Как только они пересекли границу, КПП был снова закрыт.
ООН заявляет, что двум миллионам жителей территории остро необходимо примерно в пять раз большее количество гуманитарной помощи, включая и топливо – для работы генераторов в больницах и получения чистой воды.
Израиль отключил в Газе электричество, частично перекрыл подачу воды и прекратил поставки продуктов питания и медикаментов после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.
Решению о том, чтобы в субботу пропустить конвой из 20 грузовиков, предшествовали несколько дней напряженных переговоров ООН со всеми заинтересованными сторонами.
Всего у погранперехода Рафах застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд.
Прежде чем согласиться на дальнейшие поставки, власти Израиля требуют доказательств того, что после попадания в Газу гуманитарную помощь не конфискует ХАМАС.
Представитель ООН заявил в субботу, что „процедуры проверки все еще обсуждаются“. Агентства по оказанию помощи также ведут переговоры с Израилем о разрешении на провоз топлива в составе гуманитарных конвоев.
Контрольно-пропускной пункт Рафах находится между южной частью Газы и Египтом. Это единственный проход, через который израильтяне согласились пропустить помощь в осажденный палестинский анклав.
Другие контрольно-пропускные пункты в Эрезе и Керем-Шаломе между сектором Газа и Израилем были закрыты израильскими силами.
Как сообщил корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абу Алу, когда фуры проехали в Газу в субботу утром, по ту сторону границы волонтеры принялись перегружать их содержимое на небольшие палестинские грузовики для последующего распределения по сектору Газа.
Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи в ООН Мартин Гриффитс выпустил заявление, в котором подтвердил, что грузовики везут предметы первой необходимости, предоставленные Египетским Красным Полумесяцем и Организацией Объединенных Наций.
Этот груз „одобрен для пересечения границы и получения Палестинским Красным Полумесяцем при поддержке Организации Объединенных Наций“, - пояснил он.
Гриффитс также выразил надежду, что на нынешних 20 грузовиках процесс помощи не остановится, но они „станут началом систематического обеспечения населения Газы предметами первой необходимости, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо, безопасным, надежным, безоговорочным и беспрепятственным образом“.
Ранее ООН заявляла, что нынешний конвой с гуманитарной помощью является „каплей в море“ по сравнению с тем количеством, которое необходимо мирным жителям в секторе Газа.
Пресс-служба ХАМАС в субботу выпустила сообщение, в котором говорится, что ожидаемые сегодня грузовики с гуманитарной помощью „не изменят катастрофические медицинские условия в секторе Газа“.
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