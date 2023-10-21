Владимир Соловьев решил уволить ведущего своего канала Евгения Сатановского, оскорбившего Марию Захарову

Накануне в телеграм-каналах появилось видео, на котором востоковед Евгений Сатановский говорит, что Мария Захарова „в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может“. Он также называет ее „сильно выпивающей шмарой“.

„Дождь“ отмечает, что Сатановский также высказался о заместителе министра иностранных дел Михаил Богданове, который, по словам эксперта, „еще в Каире послом бухал как не в себя“.

„Он [Богданов] ничего плохого в отношении Израиля не хочет, но ему 71 год. Ему надо о будущем думать, Израиль же денег не платит. А деньги гуляют по исламскому миру“, — говорил Сатановский.

По словам Соловьева, Сатановский сказал это „несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его ютьюб-канале“.

„Я хотел бы принести свои извинения министерству иностранных дел РФ, чрезвычайным и уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом в беседе на его ютьюб-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и министерство иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала“, — сказал Соловьев.

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