Владимир Соловьев решил уволить ведущего своего канала Евгения Сатановского, оскорбившего Марию Захарову(7)
Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой за слова ведущего своего канала „Соловьев Live“ Евгения Сатановского, а также пообещал его уволить. Об этом рассказал сам пропагандист, пишет Meduza.
Накануне в телеграм-каналах появилось видео, на котором востоковед Евгений Сатановский говорит, что Мария Захарова „в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может“. Он также называет ее „сильно выпивающей шмарой“.
„Дождь“ отмечает, что Сатановский также высказался о заместителе министра иностранных дел Михаил Богданове, который, по словам эксперта, „еще в Каире послом бухал как не в себя“.
„Он [Богданов] ничего плохого в отношении Израиля не хочет, но ему 71 год. Ему надо о будущем думать, Израиль же денег не платит. А деньги гуляют по исламскому миру“, — говорил Сатановский.
По словам Соловьева, Сатановский сказал это „несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его ютьюб-канале“.
„Я хотел бы принести свои извинения министерству иностранных дел РФ, чрезвычайным и уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом в беседе на его ютьюб-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и министерство иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала“, — сказал Соловьев.
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