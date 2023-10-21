Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России
Европейский cоюз в ближайшие дни приступит к консультациям с государствами ЕС, чтобы начать подготовку нового, 12-го пакета санкций, введенных против России за полномасштабное военное нападение на Украину.
По данным агентства Bloomberg, новый пакет будет направлен главным образом на то, чтобы ограничить возможности Москвы в обходе уже принятых санкционных мер, передает немецкая новостная служба Deutsche Welle.
В частности, в 12-й пакет санкций будут включены компании из третьих стран, помогающие РФ обходить запреты. Кроме того, в него могут включить эмбарго на поставки российских алмазов.
Со своими предложениями уже выступили Литва, Польша и Эстония, сообщил EUobserver. Рекомендации Вильнюса по „деградации российского промышленного потенциала“ растянулись на „десятки страниц мелочей“. Среди прочего Литва предложила запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.
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