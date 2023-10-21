ВИДЕО | „Вся эта гниль должна быть изолирована“. Депутат Госдумы РФ предложил уничтожить 20% россиян

В эфире шоу Владимира Соловьева он заявил, что сейчас Путину доверяют 80 процентов жителей России, а оставшаяся „гниль“ (вероятно, Гурулев имел в виду остальную часть населения), должна быть просто-напросто „изолирована“ или „уничтожена“.

„Даже если мы будем ходить в носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга, - заявил Гурулев. - Я железно знаю, что он победит капитально, так, что не снилось всей этой швали - Макрону, Байдену, Шольцу и тому подобное“.

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