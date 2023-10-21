Первые грузовики с гуманитарной помощью для Газы проехали через Рафах, после этого пункт закрыли

На данный момент Израиль разрешил въезд в Газу только 20 грузовикам, в то время как ООН заявляет, что для доставки необходимой немедленной помощи требуется не менее 100 грузовиков.

КПП Рафиах на границе Египта и Газы закрылся вскоре после того, как через него проехали грузовики с гуманитарной помощью, сообщил корреспондент CNN. Всего в сектор Газа въехали 20 грузовиков с медикаментами и продуктами.

У погранперехода застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд.

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