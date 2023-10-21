21.10.2023, 11:30
Россия разорвала соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией(15)
ФОТО: | AFP
Вчера РФ приказом премьер-министр Михаил Мишустина прекратила действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.
„Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года“, говорится в распоряжении.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.