Россия разорвала соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией

„Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года“, говорится в распоряжении.

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