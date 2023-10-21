За рубежом
21.10.2023, 11:30

Россия разорвала соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией

 (15)
Финско-российская граница
Финско-российская граница
ФОТО: OLIVIER MORIN | AFP

Вчера РФ приказом премьер-министр Михаил Мишустина прекратила действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

„Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года“, говорится в распоряжении.

Распоряжение РФ

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (15)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии