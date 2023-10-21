В детсаду Латвии ребенка заставили приседать за разговоры на русском. Чиновник: это не наказание, а переключение внимания

Андрей Пагор опубликовал видео 26 сентября. По его словам, девочка обратилась к своей подруге на русском языке, и воспитательница заставила ее приседать. Остальные дети наблюдали за происходящим. Запись собрала более 100 тысяч просмотров, пользователи опубликовали под ней сотни комментариев.

В разговоре с Delfi Пагор заявил, что речь идет о действиях конкретной воспитательницы в одной из групп детсада. „Есть уже как минимум три-четыре случая“, — отметил депутат, однако назвать детский сад отказался. „Жалобы поступили от нескольких родителей. Мы написали жалобы в Управление образования. Родители сначала пытались договориться с директором, говорили с воспитателями, им эти ситуации обещали прекратить. Но этого не произошло, поэтому обратились в Управление образования“, — сообщил Пагор. Политик заявил, что родители попросили его помочь оформить заявления.

„Одна мама искала психиатра для своего ребенка, потому что они увидели последствия мер, которые применяет воспитатель“, — подчеркнул он.

„Не наказание, а переключение внимания“

Delfi обратился в Управление образования Елгавского края с просьбой подтвердить или опровергнуть слова Пагора. Специалист Елгавской краевой думы по связям с общественностью Эния Крейцберга-Капса сообщила, что жалобы в Управление образования действительно поступили. Речь идет о детском саде „Саулите“ (Saulīte), расположенном в Ане (Ценская волость, Елгавский край).

Несколько родителей утверждают, что их дети подвергаются моббингу и унижениям, когда они используют в группе русский язык, отметила Крейцберга-Капса. „Управление образования рассмотрит заявления в установленном законом порядке“, — подчеркнула она.