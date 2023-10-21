В детсаду Латвии ребенка заставили приседать за разговоры на русском. Чиновник: это не наказание, а переключение внимания(90)
В конце сентября 2023 года депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор („Русский союз Латвии“, РСЛ) сообщил, что в одном из детских садов в Латвии маленькую девочку „заставили приседать в присутствии других детей за каждое сказанное по-русски слово“. Видеозапись с заявлениями Пагора была опубликована в соцсети TikTok. Delfi попытался выяснить, что на самом деле произошло.
Андрей Пагор опубликовал видео 26 сентября. По его словам, девочка обратилась к своей подруге на русском языке, и воспитательница заставила ее приседать. Остальные дети наблюдали за происходящим. Запись собрала более 100 тысяч просмотров, пользователи опубликовали под ней сотни комментариев.
В разговоре с Delfi Пагор заявил, что речь идет о действиях конкретной воспитательницы в одной из групп детсада. „Есть уже как минимум три-четыре случая“, — отметил депутат, однако назвать детский сад отказался. „Жалобы поступили от нескольких родителей. Мы написали жалобы в Управление образования. Родители сначала пытались договориться с директором, говорили с воспитателями, им эти ситуации обещали прекратить. Но этого не произошло, поэтому обратились в Управление образования“, — сообщил Пагор. Политик заявил, что родители попросили его помочь оформить заявления.
„Одна мама искала психиатра для своего ребенка, потому что они увидели последствия мер, которые применяет воспитатель“, — подчеркнул он.
„Не наказание, а переключение внимания“
Delfi обратился в Управление образования Елгавского края с просьбой подтвердить или опровергнуть слова Пагора. Специалист Елгавской краевой думы по связям с общественностью Эния Крейцберга-Капса сообщила, что жалобы в Управление образования действительно поступили. Речь идет о детском саде „Саулите“ (Saulīte), расположенном в Ане (Ценская волость, Елгавский край).
Несколько родителей утверждают, что их дети подвергаются моббингу и унижениям, когда они используют в группе русский язык, отметила Крейцберга-Капса. „Управление образования рассмотрит заявления в установленном законом порядке“, — подчеркнула она.
В конце сентября один из родителей детей был приглашен на встречу для обсуждения конфликтной ситуации в группе. У него также была возможность наблюдать за занятиями. Затем руководство детсада „Саулите“ решило 4 октября организовать встречу для родителей. На встрече присутствовали педагоги детского сада, специалисты Управления образования, в том числе специалист в области прав ребенка. На встрече родителям разъяснили принципы использования государственного языка в детском саду, а также применяемые в процессе обучения методы.
По словам Крейцберги-Капсы, педагоги уделяют внимание тому, на каком языке дети общаются между собой. В детсаду ежедневно используют различные способы переключения внимания с помощью двигательной активности. Вариации разных движений воспитатель выбирает вместе с детьми. „Это не применяется в качестве наказания“, — пояснила Крейцберга-Капса.
Управление образования планирует подать на Пагора заявление в полицию, поскольку не исключает, что его заявления разжигают межнациональную рознь и „противоречат националистическим взглядам“.
Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Рута Страутниеце сообщила, что к 17 октября в Госполицию не поступало жалоб в связи с информацией, опубликованной депутатом Пагором в соцсетях.
В распоряжении Центра содержания образования (VISC) нет информации об этом или похожих случаях в дошкольных учебных заведениях. „Если вы располагаете информацией о возможных нарушениях в работе учебного заведения, призываем проинформировать об этом надзорные учреждения, в том числе Службу качества образования, Государственную инспекцию по защите прав детей, а также муниципальное управление образования“, — сообщили Delfi в VISC.
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