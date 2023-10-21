Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в секторе Газа

По словам собеседников Bloomberg, обсуждения пока находятся на ранней стадии и будут зависеть от дальнейшего развития событий, в том числе результатов наземной операции Израиля. Bloomberg отмечает, что создание временного правительства в секторе Газа потребовало бы поддержки со стороны арабских государств со всего региона, что не гарантировано.

Израильские официальные лица неоднократно говорили, что в их планах нет оккупации сектора Газа, но отмечали, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после нападения 7 октября, пишет Bloomberg.

В материала также говорится, США обеспокоены тем, что Израиль недостаточно продумал последствия наземной операции. В Вашингтоне опасаются, что наступление в секторе Газа без четкой цели, кроме свержения ХАМАС, может перерасти в региональную войну.

Президент США Джо Байден в интервью CBS говорил, что движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, при этом, по его мнению, израильская оккупация сектора Газы была бы большой ошибкой.

По информации Bloomberg и The Wall Street Journal, власти США и Евросоюза призвали Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы провести переговоры об освобождении людей, которых боевики ХАМАС взяли в заложники при нападении на Израиль. Собеседники изданий отмечают, что изначально Израиль выступал против того, чтобы откладывать операцию, но под давлением США согласился подождать.

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