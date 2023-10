Говорил ли Байден, что родился в Израиле?

На официальном сайте Белого дома опубликована стенограмма речи Байдена в Тель-Авиве. Судя по ней, в разошедшемся отрывке видео президент произносит: „The State of Israel was born to be a safe place for the Jewish people of the world. That’s why it was born“ („Государство Израиль зародилось, чтобы быть безопасным местом для евреев всего мира. Вот почему оно зародилось“). Причиной разошедшихся публикаций о том, что Байден якобы перепутал место своего рождения (а появился на свет он, конечно, не в Израиле, а в США), стала не совсем внятно произнесённая президентом вторая часть этой фразы. Из-за этого у некоторых могло сложиться впечатление, что Байден сказал не „That’s why it was born“, а „That’s where I was born“ („Вот где я был рожден“), что, впрочем, всё равно далеко от фразы „А я также родился там“, которую приписывают политику. Кроме того, предположение то ли об оговорке, то ли о признании возникло в основном у русскоязычных пользователей, поскольку все англоязычные СМИ (например, CBS News, CNN, The Times of Israel и др.) цитировали Байдена ровно так, как его речь отражена в стенограмме Белого дома. То есть у людей, для которых английский — родной язык, не возникло вопроса, что именно сказал политик (вероятно, и потому, что звук [т] в слове it слышен довольно отчётливо). Да и с точки зрения логики вторая часть фразы, которую приводят авторитетные СМИ и Белый дом, выглядит более естественной, чем внезапное заявление Байдена о месте его рождения, о котором пишут российские СМИ и блогеры.