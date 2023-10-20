Говорил ли Байден, что родился в Израиле?

На официальном сайте Белого дома опубликована стенограмма речи Байдена в Тель-Авиве. Судя по ней, в разошедшемся отрывке видео президент произносит: „The State of Israel was born to be a safe place for the Jewish people of the world. That’s why it was born“ („Государство Израиль зародилось, чтобы быть безопасным местом для евреев всего мира. Вот почему оно зародилось“). Причиной разошедшихся публикаций о том, что Байден якобы перепутал место своего рождения (а появился на свет он, конечно, не в Израиле, а в США), стала не совсем внятно произнесённая президентом вторая часть этой фразы. Из-за этого у некоторых могло сложиться впечатление, что Байден сказал не „That’s why it was born“, а „That’s where I was born“ („Вот где я был рожден“), что, впрочем, всё равно далеко от фразы „А я также родился там“, которую приписывают политику. Кроме того, предположение то ли об оговорке, то ли о признании возникло в основном у русскоязычных пользователей, поскольку все англоязычные СМИ (например, CBS News , CNN , The Times of Israel и др.) цитировали Байдена ровно так, как его речь отражена в стенограмме Белого дома. То есть у людей, для которых английский — родной язык, не возникло вопроса, что именно сказал политик (вероятно, и потому, что звук [т] в слове it слышен довольно отчётливо). Да и с точки зрения логики вторая часть фразы, которую приводят авторитетные СМИ и Белый дом, выглядит более естественной, чем внезапное заявление Байдена о месте его рождения, о котором пишут российские СМИ и блогеры.

18 октября 2023 года Джо Байден посетил Израиль, чтобы выразить солидарность с жертвами теракта ХАМАС, произошедшего ранее в том же месяце, и обсудить с израильским руководством ответную военную операцию в секторе Газа на фоне нарастающего конфликта в регионе. В ходе своего визита американский президент выступил с речью в поддержку Израиля — именно из видеозаписи с этим выступлением и взят распространяемый фрагмент с якобы сенсационным заявлением Байдена.

Кроме того, если бы Байден действительно оговорился и заявил, что родился в Израиле, этим наверняка воспользовались бы его критики в США и других странах. „Проверено“ ранее неоднократно разбирало неверные утверждения об американском президенте, которые изначально появились и распространились на его родине. Так, например, не соответствовали действительности выставляющие Байдена в дурном свете сообщения о том, что он якобы уснул во время встречи с жертвами пожаров на Мауи, покупал книги по борьбе с деменцией или обнюхивал чужого ребёнка. Все эти недостоверные сообщения изначально появились в англоязычном сегменте интернета, а уже затем распространились по русскоязычному. Поэтому противники Байдена из США вряд ли бы упустили случай выставить его в неприглядном виде, если бы у носителей языка действительно были сомнения в том, что именно он произнёс. Тем не менее на английском сообщения о сделанном в Израиле признании хоть и встречаются, но носят единичный характер и далеко не так популярны, как в Рунете.

У президента США, действительно, есть некоторые проблемы с дикцией, поэтому иногда его речь звучит не совсем внятно. Этим уже не в первый раз пользуются оппоненты Байдена, приписывающие ему абсурдные заявления и, как следствие, делающие выводы о проблемах американского лидера с ментальным здоровьем. Так, ранее „Проверено“ уже разбирало сообщения о том, что Байден якобы хвастался победой США над раком, тогда как на самом деле он говорил о глобальных планах и задачах, которые стоят перед страной.

Судя по данным сервиса TGStat, самый ранний пост о признании Байдена был размещён в Telegram 18 октября 2023 года в 17:46 по московскому времени в канале „Вестикс | Прямой эфир“ (1300 просмотров). В публикации была представлена подборка заявлений Байдена, сделанных в ходе визита в Израиль, — там упоминается только цитата, приписываемая политику, но нет соответствующего видео. При этом под постом стоит отметка, что он был отредактирован, поэтому установить, когда именно в канале появилась фраза о рождении в Израиле, невозможно. Следующий пост на эту тему был опубликован в тот же день в 17:53 в канале „Смотри“ (10 800 просмотров). В нём уже выложен ролик с вотермаркой канала и тот самый разошедшийся в русскоязычном интернете некорректный перевод: „Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там“. В подавляющем большинстве последующих публикаций на эту тему используется видео с той же отметкой, а значит, скорее всего, именно этот пост и стал источником распространения новости, которую затем с тем же самым видеофрагментом перепостили другие Telegram-каналы, пользователи соцсетей и СМИ.

Таким образом, Байден вовсе не заявлял, что родился в Израиле, а говорил лишь о том, почему это государство было основано. Причиной разночтений стала не вполне чёткая речь американского президента, которая, впрочем, ввела в заблуждение преимущественно русскоязычных интернет-пользователей, блогеров и СМИ, для которых английский — не родной язык. В сколько-нибудь авторитетных или популярных англоязычных источниках никто Байдену это сенсационное признание не приписывает.

Итог: Неправда