МНЕНИЕ | Какой толк от курсов по преодолению кризисных ситуаций, если это не работает?

На прошлой неделе Эстония в очередной раз могла продемонстрировать готовность к кризисным ситуациям. Сотни госучреждений, в первую очередь, школы, получили письма с бомбовыми угрозами. Но результат оказался таким же, как и раньше – растерянность.

Одни школы были открыты, другие - закрыты, третьи сделали короткую паузу в работе. В то же время Министерство образования и науки в течение дня выдало аж три разных мнения о том, как следует поступать. Утром, когда школьный день уже начался, поступила рекомендация на бомбовые угрозы не реагировать. Посреди дня министр образования и науки сочла, что правильно было бы поступить и так, и иначе. А сразу после обеда вице-канцлер заявил, что правильным было бы в случае бомбовой угрозы учёбу всё-таки приостановить. В Министерстве образования и науки вообще-то есть люди, которые отвечают за урегулирование кризисных ситуаций. Почему они не смогли дать ясные и своевременные рекомендации?

В конце концов, в бомбовых угрозах не было ничего нового — к сожалению, это совершенно „обычный“ сценарий. В ходе учений подобные ситуации прорабатываются постоянно. Кроме того, в Латвии подобные угрозы уже поступали. То есть, были все возможности для того, чтобы подготовиться. Письма с угрозами поступили около двух часов ночи, т.е. к моменту начала учебного дня уже можно было спокойно отдать распоряжения.

Запоздалая реакция

Однако распоряжения так и не поступили. Департамент полиции и погранохраны, которому принадлежит ведущая роль в управлении сферой внутренней безопасности, лишь около половины десятого утра (!) выдал информацию о том, что на угрозы не стоит реагировать. И то лишь в ответ на просьбы со стороны различных учреждений. Самостоятельно, вероятно, они бы вообще ничего не сделали.