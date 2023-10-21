МНЕНИЕ | Какой толк от курсов по преодолению кризисных ситуаций, если это не работает?(2)
Реакция на бомбовые угрозы, поступившие школам на прошлой неделе, показала, что приобретённые на учениях по преодолению кризисных ситуаций навыки в реальной жизни почему-то не работают. К сожалению, самым слабым звеном тут оказался тот, кто в первую очередь должен был заботиться о готовности к кризисным ситуациям, т.е. Министерство внутренних дел, пишет старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
На прошлой неделе Эстония в очередной раз могла продемонстрировать готовность к кризисным ситуациям. Сотни госучреждений, в первую очередь, школы, получили письма с бомбовыми угрозами. Но результат оказался таким же, как и раньше – растерянность.
Одни школы были открыты, другие - закрыты, третьи сделали короткую паузу в работе. В то же время Министерство образования и науки в течение дня выдало аж три разных мнения о том, как следует поступать. Утром, когда школьный день уже начался, поступила рекомендация на бомбовые угрозы не реагировать. Посреди дня министр образования и науки сочла, что правильно было бы поступить и так, и иначе. А сразу после обеда вице-канцлер заявил, что правильным было бы в случае бомбовой угрозы учёбу всё-таки приостановить. В Министерстве образования и науки вообще-то есть люди, которые отвечают за урегулирование кризисных ситуаций. Почему они не смогли дать ясные и своевременные рекомендации?
В конце концов, в бомбовых угрозах не было ничего нового — к сожалению, это совершенно „обычный“ сценарий. В ходе учений подобные ситуации прорабатываются постоянно. Кроме того, в Латвии подобные угрозы уже поступали. То есть, были все возможности для того, чтобы подготовиться. Письма с угрозами поступили около двух часов ночи, т.е. к моменту начала учебного дня уже можно было спокойно отдать распоряжения.
Запоздалая реакция
Однако распоряжения так и не поступили. Департамент полиции и погранохраны, которому принадлежит ведущая роль в управлении сферой внутренней безопасности, лишь около половины десятого утра (!) выдал информацию о том, что на угрозы не стоит реагировать. И то лишь в ответ на просьбы со стороны различных учреждений. Самостоятельно, вероятно, они бы вообще ничего не сделали.
На самом деле, крайне печально, что лишь через неделю после проведения крупномасштабных учений по подготовке к преодолению кризисных ситуаций CERVEX учреждения общественного сектора Эстонии оказались неспособны к единой реакции. Это указывает на то, что реальной готовности к преодолению кризисных ситуаций нет.
Самым слабым звеном в части реагирования оказалось именно МВД, руководящее как Департаментом полиции и погранохраны, так и Спасательным департаментом, имеющим сапёрные ресурсы. Реакция запоздала, оставив директорам школ и детских садов самостоятельно размышлять о том, что делать дальше. Даже если бы этой реакцией было решение не реагировать, то различные заинтересованные стороны должны были знать, что распоряжение именно таково.
Мы не можем предполагать, что у местных самоуправлений или руководства школ и детских садов имеются эксперты, которые могут выработать оптимальное решение. Да, все действовали тем или иным способом, однако решения в сфере внутренней безопасности нельзя перекладывать на плечи местных самоуправлений. Это задача государства! Произошедшее на прошлой неделе стало хорошим уроком, и уже состоялись контакты между местными самоуправлениями и полицией, в результате которых полиция дала рекомендации о том, как следует поступать в подобных ситуациях.
Лидеры должны знать, что надо делать
Прочитала в СМИ призыв министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса к работникам общественного сектора начать массово проводить курсы по преодолению кризисных ситуаций. Для десятков тысяч людей. Теперь мне кажется, что одним из таких крайне необходимых могли бы стать курсы, на которых обучили бы МВД выполнять возложенные на него обязанности своевременно давать рекомендации как Министерству образования и науки, так и самоуправлениям. И перед тем, как начать тратить деньги на обучение тысяч людей, министерство могло бы хотя бы изыскать средства на сохранение Коплиской команды спасателей, которые смогут прибыть на место вовремя и помочь в том случае, если поступит бомбовое предупреждение, на которое придётся реагировать.