ПОДКАСТ | Владелец свингер-клуба: „Можно попробовать заняться сексом с другими и сказать партнеру: и все-таки ты лучше всех“

0:45 Кто такие свингеры и чем отличаются от полиаморов?

2:50 Полиамория честнее моногамии?

4:15 „Жена сидит в баре, а муж пошел в темную комнату“

5:00 Считает ли Эдуард себя свингером?

5:30 „Я хочу секса с другими людьми“

5:40 Как пришла идея создания свингер-клуба?

6:00 Краткий экскурс в историю создания свингер-клуба в Эстонии 6:25 Как и где свингеры занимались сексом до создания клуба

7:10 „Звонит звоночек. Поднялись и пошли заниматься сексом“

8:20 Классическим свингерам нужен массовик-затейник

10:40 На секс-вечеринках в каких странах был Эдуард и чем вдохновлялся при создании клуба в Эстонии?

11:50 Дресс-код для похода в клуб

12:20 „Свингер-клуб - самое дешевое СПА в Таллинне“

13:15 „Нет значит нет“

13:40 Ходит ли Эдуард в свой же клуб на вечеринки?

14:15 Как обеспечивают безопасность гостей в клубе

15:20 „C ним бояться все ссориться, он всех клиентов в лицо знает“

15:50 Когда и почему решили открыть клуб в Риге?

17:10 Отличия таллиннского клуба и рижского

18:30 Где людей ходит больше - в Таллинне или Риге?

19:46 Русско-, эстоно- и англоязычные клиенты: кого больше, разница в предпочтениях и языковой барьер

22:30 Единственный ли это секс-клуб в стране?

23:30 Секс-клубы в Риге

24:00 Есть ли в таллиннском клубе тематические вечера

24:15 „Тема БДСМ в ЭСтонии не очень развита“

25:55 Личный опыт Артура в гей-клубе в Риге

27:10 „Для меня БДСМ не равнозначен секс-клубу“

28:04 Как Эдуард пришел к свингерству

29:05 Иногда в клуб приходят изменять

29:40 „Для меня секс это просто секс“

30:45 Развенчиваем мифы о свингерах

31:45 „Собирались разводиться, сходили в клуб и у нас началась новая жизнь“

32:20 После похода в клуб и женились, и разводились

33:30 Примечательные и запомнившиеся случаи

38:10 Первый раз Эдуарда

39:50 Момент принятия немоногамности

41:15 Первый секс втроем