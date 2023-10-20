Подкасты
20.10.2023, 19:45

ПОДКАСТ | Владелец свингер-клуба: „Можно попробовать заняться сексом с другими и сказать партнеру: и все-таки ты лучше всех“

 
Владелец клуба признается, что иногда гости действительно сильно распаляются. Однажды пара едва не перевернула аквариум с рыбками
Владелец клуба признается, что иногда гости действительно сильно распаляются. Однажды пара едва не перевернула аквариум с рыбками
ФОТО: Toomas Traagel | Delfi Meedia

Во втором эпизоде подкаста „Поехали ко мне“ ведущие пообщались с владельцем и основателем единственного в Таллинне свингер-клуба Club 69. Он рассказал, как и когда пришел к идее создания этого заведения, о своем опыте группового секса, а также о правилах и обычаях заведения.

Тайм-коды:

  • 0:45 Кто такие свингеры и чем отличаются от полиаморов?

  • 2:50 Полиамория честнее моногамии?

  • 4:15 „Жена сидит в баре, а муж пошел в темную комнату“

  • 5:00 Считает ли Эдуард себя свингером?

  • 5:30 „Я хочу секса с другими людьми“

  • 5:40 Как пришла идея создания свингер-клуба?

  • 6:00 Краткий экскурс в историю создания свингер-клуба в Эстонии 6:25 Как и где свингеры занимались сексом до создания клуба

  • 7:10 „Звонит звоночек. Поднялись и пошли заниматься сексом“

  • 8:20 Классическим свингерам нужен массовик-затейник

  • 10:40 На секс-вечеринках в каких странах был Эдуард и чем вдохновлялся при создании клуба в Эстонии?

  • 11:50 Дресс-код для похода в клуб

  • 12:20 „Свингер-клуб - самое дешевое СПА в Таллинне“

  • 13:15 „Нет значит нет“

  • 13:40 Ходит ли Эдуард в свой же клуб на вечеринки?

  • 14:15 Как обеспечивают безопасность гостей в клубе

  • 15:20 „C ним бояться все ссориться, он всех клиентов в лицо знает“

  • 15:50 Когда и почему решили открыть клуб в Риге?

  • 17:10 Отличия таллиннского клуба и рижского

  • 18:30 Где людей ходит больше - в Таллинне или Риге?

  • 19:46 Русско-, эстоно- и англоязычные клиенты: кого больше, разница в предпочтениях и языковой барьер

  • 22:30 Единственный ли это секс-клуб в стране?

  • 23:30 Секс-клубы в Риге

  • 24:00 Есть ли в таллиннском клубе тематические вечера

  • 24:15 „Тема БДСМ в ЭСтонии не очень развита“

  • 25:55 Личный опыт Артура в гей-клубе в Риге

  • 27:10 „Для меня БДСМ не равнозначен секс-клубу“

  • 28:04 Как Эдуард пришел к свингерству

  • 29:05 Иногда в клуб приходят изменять

  • 29:40 „Для меня секс это просто секс“

  • 30:45 Развенчиваем мифы о свингерах

  • 31:45 „Собирались разводиться, сходили в клуб и у нас началась новая жизнь“

  • 32:20 После похода в клуб и женились, и разводились

  • 33:30 Примечательные и запомнившиеся случаи

  • 38:10 Первый раз Эдуарда

  • 39:50 Момент принятия немоногамности

  • 41:15 Первый секс втроем

  • 41:35 Советы начинающим и интересующимся

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Эдуард в своем клубе.

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

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