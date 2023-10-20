ПОДКАСТ | Владелец свингер-клуба: „Можно попробовать заняться сексом с другими и сказать партнеру: и все-таки ты лучше всех“
Во втором эпизоде подкаста „Поехали ко мне“ ведущие пообщались с владельцем и основателем единственного в Таллинне свингер-клуба Club 69. Он рассказал, как и когда пришел к идее создания этого заведения, о своем опыте группового секса, а также о правилах и обычаях заведения.
„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.
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