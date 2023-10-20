ФОТО | На локомотивном заводе Олега Осиновского в Латвии изготовлен первый трамвай

„Разумеется, это история успеха. Несмотря на то, что при нашем опыте работы в сфере железнодорожного транспорта производство трамваев само по себе и не является чем-то особенным, однако для нас это пока ещё совсем новое направление. Мы построили современный трамвай, и в будущем готовы участвовать в выполнении более крупных заказов“, – сказал в связи с завершением строительства первых трамваев владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, подчеркнув, что развитие трамваев как экологически чистого вида общественного транспорта является приоритетом во всём Европейском Союзе.

„Для нас это было новым направлением, и изначально мы планировали заказать около половины работ по реализации этого проекта у наших чешских партнёров, но в ходе строительства трамваев стало ясно, что мы сможем построить их практически от начала до конца собственными силами в Даугавпилсе“, — сказал коммерческий директор завода Владислав Павлович.

В Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии, до конца этого года на линию должны выйти четыре новых трамвая, произведённых в том же городе. Стоимость проекта составляет около 8 миллионов евро, на его реализацию также была получена поддержка от Евросоюза.

История Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (Daugavpils Lokomotîvju Remonta Rûpnîca – DLRR) началась в 1866 году, когда там была открыта база по ремонту паровозов. Сегодня на заводе ремонтируются и строятся различные транспортные средства, используемые на железной дороге. Это одно из крупнейших в Латвии и работающее уже более 150 лет промышленное предприятие принадлежит через Skinest Group эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому.

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