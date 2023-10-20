МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: Кая Каллас очень осторожно говорила о сланце и его будущем

И это понятно, ведь два года назад, когда можно было увлеченно рассуждать о преимуществах зеленого перехода, не было ни масштабной войны в Украине, ни угрозы энергетического кризиса.

Действительно, наше государство вместе со всем Европейским союзом взяло курс на климатическую нейтральность, развитие возобновляемой энергии и постепенный отказ от фоссильных видов топлива. И это несмотря на то, что целый ряд экспертов в области энергетики считает сланец очень важным элементов для обеспечения энергетической безопасности страны. Более того, в период энергетического кризиса именно объем выработки электроэнергии из сланца скачкообразно вырос. Видимо, помня об этом Кая Каллас достаточно обтекаемо говорила о будущем этой отрасли.

Она даже переложила ответственность в решении судьбы сланца на частный сектор и инвесторов, отметив, что государство смотрит именно на готовность предпринимателей инвестировать в сланцевую промышленность. Дескать, если они не готовы вкладывать средства в эту отрасль, то и государство не хотело бы этого делать.

Я думаю, что в данном случае премьер-министр лукавит. Ведь именно государство задает определенные тренды и посылает сигналы предпринимателям и банкам. И если бы государство приняло решение параллельно с развитием возобновляемой энергетики обновить инфраструктуру и оборудование нарвских электростанций, а также взять на вооружение методы улавливания СО 2 , то инвесторы и банки были бы увереннее в своих решениях в плане будущего сланца и его места в промышленности и энергетике Эстонии.

Проблема появления новых мест работы