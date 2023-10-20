МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: Кая Каллас очень осторожно говорила о сланце и его будущем(2)
„В своей вступительной речи на конференции „Ида-Вирумаа – возможность, которую боятся“ премьер-министр Кая Каллас очень сдержанно, если не сказать с опаской, говорила о будущем сланца“, - пишет в колонке для RusDelfi депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.
И это понятно, ведь два года назад, когда можно было увлеченно рассуждать о преимуществах зеленого перехода, не было ни масштабной войны в Украине, ни угрозы энергетического кризиса.
Действительно, наше государство вместе со всем Европейским союзом взяло курс на климатическую нейтральность, развитие возобновляемой энергии и постепенный отказ от фоссильных видов топлива. И это несмотря на то, что целый ряд экспертов в области энергетики считает сланец очень важным элементов для обеспечения энергетической безопасности страны. Более того, в период энергетического кризиса именно объем выработки электроэнергии из сланца скачкообразно вырос. Видимо, помня об этом Кая Каллас достаточно обтекаемо говорила о будущем этой отрасли.
Она даже переложила ответственность в решении судьбы сланца на частный сектор и инвесторов, отметив, что государство смотрит именно на готовность предпринимателей инвестировать в сланцевую промышленность. Дескать, если они не готовы вкладывать средства в эту отрасль, то и государство не хотело бы этого делать.
Я думаю, что в данном случае премьер-министр лукавит. Ведь именно государство задает определенные тренды и посылает сигналы предпринимателям и банкам. И если бы государство приняло решение параллельно с развитием возобновляемой энергетики обновить инфраструктуру и оборудование нарвских электростанций, а также взять на вооружение методы улавливания СО2, то инвесторы и банки были бы увереннее в своих решениях в плане будущего сланца и его места в промышленности и энергетике Эстонии.
Проблема появления новых мест работы
Стоит отдать должное премьер-министру в оценке состояния рынка труда Ида-Вирумаа и перспектив появления новых рабочих мест. Она признала, что нельзя допустить ситуацию, при которой нынешние рабочие места исчезнут раньше, чем появятся новые. Тем более, что появляющиеся новые предприятия, которые получили финансирование в рамках Фонда справедливого перехода, пока что не в состоянии обеспечить местами всех желающих. Кроме того, Кая Каллас признала, что вряд ли всех шахтеров удастся переучить на ИТ-специалистов. Несмотря на то, что премьер-министр говорила о возможностях переобучения, которые предлагаются Рабочей кассой, было видно, что сама она не слишком верит, что люди среднего возраста, которые всю жизнь проработали в сланцевой промышленности, смогут благодаря курсам стать высокооплачиваемыми и востребованными специалистами. А хорошего решения для этих людей пока что нет.
Поэтому с куда большим воодушевление и уверенностью Кая Каллас говорила о перспективах и возможностях молодых людей благодаря переходу на эстонский язык в школах и садах. Оно и понятно, ведь говорить о будущем региона и его жителей в десятилетней перспективе проще, чем найти решение для людей здесь и сейчас.
И только время покажет, оправдает ли себя идея назначения спецпредставителя в Ида-Вирумаа, одна из задач которого - привлечь новые инвестиции в регион и способствовать созданию новых рабочих мест. Как признала сама Кая Каллас в своем выступлении, ряд возможных зарубежных инвесторов приходится убеждать в том, что инвестировать в Эстонию безопасно, так как мы являемся членом ЕС и НАТО, а наличие соседа страны-агрессора не должно вызывать опасения.
Я считаю позитивным, что в последние годы региону Ида-Вирумаа уделяется такое повышенное внимание. Это дает жителям региона почувствовать себя важными и нужными в контексте всей страны. А правительству еще стоит поработать над тем, чтобы уменьшить бюрократию при подаче ходатайства на получение пособий через Фонд справедливого перехода. Чтобы не получилось так, что срок подачи всех заявок закончился, а деньги так и не удалось направить на развитие региона. Впрочем, проблема излишней бюрократии характерна для наших ведомств по всей стране. Если Ида-Вирумаа сможет реализовать все возможности, которых боятся, возможно, Северо-Восток страны сможет стать примером для развития экономики всей Эстонии.