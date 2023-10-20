Китай и Россия против Запада. Как председатель Си сошелся с Путиным на Шелковом пути

Поэтому Си готов терпеть неудобства, вызванные дружбой с Путиным, и фактически поддерживать его вторжение в Украину, несмотря на то, что оно подрывает экономику Европы — главного китайского рынка сбыта — и разгоняет цены на энергоносители и продовольствие, от чего в первую очередь страдают как раз бедные страны.

Подвластная ему Россия — один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ядерная держава и крупнейший производитель нефти, газа и оружия. Если она перейдет на орбиту Запада, как это было после развала СССР, Китай в своем противостоянии с США останется в одиночестве, без дешевых энергоресурсов и военной поддержки, говорят эксперты.

Тщательная хореография торжественного мероприятия на этой неделе не оставила сомнений: Си в этом клубе главный, Путин — его почетный гость. Остальным отведено место вассалов. Вот как это выглядело:

Без европейцев „Один пояс“ оставил заявленные десять лет назад претензии на „солидарность и равенство“ и превратился в чисто китайский клуб с четкой иерархией.

На этот раз из 27 лидеров ЕС в Пекин приехал только венгерский премьер Виктор Орбан — белая ворона европейской политики и главный союзник Путина в Европе. А перед самым саммитом с нового Шелкового пути свернула Италия — единственный участник китайской программы из числа развитых демократических стран „Большой семерки“.

Десять лет назад на одной сцене с Си стояли лидеры крупных европейских государств — Италии, Испании, Польши, Греции. А целями программы были официально объявлены „ объединение всех государств в гармонии и мире , сотрудничество между Востоком и Западом, солидарность, равенство и доверие“.

Вместо взаимовыгодного миропорядка вышел конфликт с Западом, который подорвал глобализацию и поставил планету на грань новой холодной войны. Итог этого десятилетия наглядно продемонстрировал юбилейный саммит „Один пояс — один путь“ на этой неделе в Пекине.

За десять лет Китай потратил 1 триллион долларов на строительство дорог, мостов и плотин в небогатых странах, подключившихся к программе „Один пояс — один путь“. Он снискал их расположение и загнал их в долги, однако заявленная цель не приблизилась, а отдалилась.

„Пекин и Москву сближает общее желание повысить свое влияние в мире за счет снижения роли США и их союзников из числа демократических стран. И Пекин, и Москва уверены, что Вашингтон при поддержке союзников стремится к их военной изоляции, хочет подорвать политическую стабильность „цветными революциями“, а экономику — санкциями“, — пишут эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Они выделяют несколько причин, по которым у Китая сложились близкие отношения с Россией.

„Пекин рассчитывает заработать очки на способности и готовности России использовать ее политическое, экономическое, военное и пропагандистское влияние на достижение целей, которые совпадают с китайскими“, — пишут они.

Кремль продает друзьям дешевый газ, а врагам — отключает его. Оружием, наемниками, кибератаками и пропагандой Кремль поддерживает дружественные режимы и дестабилизирует противников. А главный враг у Путина и Си общий — США.

Новый шелковый Путин

Одна из главных скреп нового союза Китая и России — личные отношения их руководителей. „Дорогой друг“ — их традиционное обращение друг к другу.

Си встречался с Путиным уже сорок с лишним раз — вдвое больше, чем с любым другим мировым лидером. Он вдвое чаще ездил в Россию, чем в любую другую страну мира.

Между стареющими лидерами много общего: оба выстроили авторитарные вертикали власти, оба жестко давят несогласных, оба претендуют на пожизненное правление, оба числят себя собирателями земель.

А с началом войны против Украины их альянс только укрепился, не в последнюю очередь потому, что роли в нем окончательно распределены. Путин — младший партнер в тандеме.

Российский президент обычно не расшаркивается и за словом в карман не лезет, но в адрес Си ничего кроме лести себе не позволяет.

„У наших китайских друзей, у Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас“, — хвалил Путин достижения программы „Один пояс“ на встрече с Си в Пекине на этой неделе.