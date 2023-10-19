Израиль нанес авиаудар по Западному берегу Иордана
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по территории Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Как отмечает „Русская служба Би-би-си“, Израиль крайне редко применяет авиацию для ударов по территории Западного берега.
The Jerusalem Post пишет, с помощью авиации была атакована „группа вооруженных террористов в лагере Нур-Шамс, которая представляла угрозу для находившихся там израильских военных“, в результате чего несколько боевиков были убиты.
В Нур-Шамс израильские силы проводят рейд, в рамках которого пытаются арестовать подозреваемых в терроризме. В сообщении ЦАХАЛ говорится о задержании десяти „разыскиваемых лиц“.
По данным Красного Креста, в ходе рейда были убиты восемь палестинцев. Как пишет The Jerusalem Post, десять сотрудников пограничной службы Израиля получили ранения в результате брошенной в них взрывчатки.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram, Instagram и даже вTikTok.