Израиль нанес авиаудар по Западному берегу Иордана

The Jerusalem Post пишет, с помощью авиации была атакована „группа вооруженных террористов в лагере Нур-Шамс, которая представляла угрозу для находившихся там израильских военных“, в результате чего несколько боевиков были убиты.

В Нур-Шамс израильские силы проводят рейд, в рамках которого пытаются арестовать подозреваемых в терроризме. В сообщении ЦАХАЛ говорится о задержании десяти „разыскиваемых лиц“.

По данным Красного Креста, в ходе рейда были убиты восемь палестинцев. Как пишет The Jerusalem Post, десять сотрудников пограничной службы Израиля получили ранения в результате брошенной в них взрывчатки.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .