Правда ли, что памятник Бандере во Львове подсветили в цвета израильского флага?

МИД Украины также осудил нападение палестинских боевиков и выразил поддержку Израилю в праве защищать себя и свой народ. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский разместил в соцсети X (бывший Twitter) обращение с резкой критикой террористической атаки ХАМАС и призывом к мировому сообществу отреагировать должным образом. 8 октября в Киеве на более чем 300 цифровых билбордах появилось изображение флага Израиля, однако ни о какой подсветке памятников и иных сооружений в столице и других городах Украины на момент написания разбора известно не было. По крайней мере, ни один авторитетный украинский источник об этом не сообщал.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года по всему миру прошли акции солидарности с народом этой страны. Так, в цвета израильского флага с помощью подсветки „окрасили“ Бранденбургские ворота в Берлине, Эйфелеву башню в Париже, Белый дом в Вашингтоне, телебашню в Тбилиси и объекты в других столицах. В Риме иллюминацию разместили на арке Тита, выстроенной около 2000 лет назад в знак покорения Иудеи Римской империей. Это вызвало недоумение некоторых интернет-пользователей, которое не обошла стороной российская пропаганда, однако спокойная реакция многих еврейских и проеврейских организаций говорит о том, что символизм, заложенный в это решение итальянских властей, был понят ими правильно.

В сообщениях СМИ и Telegram-каналов утверждается, что памятник лидеру украинского националистического движения Степану Бандере во Львове вскоре после атаки ХАМАС на Израиль подсветили в цвета государственного флага этой страны. В качестве доказательства приводится снимок монумента. Интернет-пользователи обратили внимание на неоднозначность ситуации, ведь членов Организации украинских националистов (ОУН), руководителем которой был Бандера, обвиняют в причастности к еврейским погромам в годы Второй мировой войны.Новость распространили, в частности, телеканал „ Царьград “, „ ZOV Львов “ и „ Политикус “, а также многие Telegram-каналы, например Colonelcassad (290 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Гаспарян “ (83 000), „ Сплетница “ (77 000), „ Злой журналист “ (59 000).

Памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове появился в 2007 году, в годы президентства Виктора Ющенко. Из-за противоречивого отношения к личности Бандеры монумент время от времени становился объектом вандализма. Одна из таких акций прошла в ночь на 5 февраля 2021 года, когда двое мужчин облили памятник красной краской — как оказалось позже, по заказу одной уроженки Западной Украины. Монумент отмыли уже через несколько часов после происшествия, однако фотографии успели разойтись по СМИ и соцсетям.

И если взглянуть на снимок, который в феврале 2021 года разместил в Facebook городской голова Львова Андрей Садовой, можно увидеть, что он практически полностью совпадает с разошедшимся в октябре 2023-го фото „в цветах израильского флага“: ракурс, следы краски и даже блики света на пьедестале идентичны.

Получить два одинаковых фотоснимка в подобной локации, да ещё и с разницей в два с половиной года, на практике невозможно, тем более что краска была удалена с памятника в день происшествия. Единственное отличие — та самая „подсветка“. Однако, если присмотреться, её контуры совсем не совпадают с силуэтом памятника и колонн на заднем плане.

„Звезда Давида“ и вовсе не похожа по форме на символ Израиля.

Иными словами, распространившийся по Сети снимок — результат довольно грубой обработки оригинального фото 2021 года в графическом редакторе.

Распространение раскрашенного снимка началось 12 октября 2023 года в 19:26 по московскому времени с аккаунта @arcteryx74 в соцсети X (поэтому во многих публикациях можно увидеть фрагмент его поста). Владелец блога, судя по информации в разделе „О себе“, живёт в Москве, ранее он публиковал многочисленные твиты антиукраинского содержания, а на фото профиля изображён в футболке с буквой Z — одним из символов российского вторжения. Когда в комментариях @arcteryx74 спросили, не фейковый ли снимок памятника Бандере, он сознался:

Таким образом, новость о подсвечивании памятника Бандере во Львове оказалась выдумкой, а используемая в качестве доказательства фотография — результат цифровой обработки снимка, сделанного ещё в феврале 2021 года.

Итог: Фейк