Правда ли, что памятник Бандере во Львове подсветили в цвета израильского флага?
В октябре 2023 года в интернете стала популярной фотография памятника украинскому политическому деятелю, якобы украшенного в знак солидарности с еврейским государством. Мы проверили, правдив ли этот снимок.
В сообщениях СМИ и Telegram-каналов утверждается, что памятник лидеру украинского националистического движения Степану Бандере во Львове вскоре после атаки ХАМАС на Израиль подсветили в цвета государственного флага этой страны. В качестве доказательства приводится снимок монумента. Интернет-пользователи обратили внимание на неоднозначность ситуации, ведь членов Организации украинских националистов (ОУН), руководителем которой был Бандера, обвиняют в причастности к еврейским погромам в годы Второй мировой войны.Новость распространили, в частности, телеканал „Царьград“, „ZOV Львов“ и „Политикус“, а также многие Telegram-каналы, например Colonelcassad (290 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Гаспарян“ (83 000), „Сплетница“ (77 000), „Злой журналист“ (59 000).
После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года по всему миру прошли акции солидарности с народом этой страны. Так, в цвета израильского флага с помощью подсветки „окрасили“ Бранденбургские ворота в Берлине, Эйфелеву башню в Париже, Белый дом в Вашингтоне, телебашню в Тбилиси и объекты в других столицах. В Риме иллюминацию разместили на арке Тита, выстроенной около 2000 лет назад в знак покорения Иудеи Римской империей. Это вызвало недоумение некоторых интернет-пользователей, которое не обошла стороной российская пропаганда, однако спокойная реакция многих еврейских и проеврейских организаций говорит о том, что символизм, заложенный в это решение итальянских властей, был понят ими правильно.
МИД Украины также осудил нападение палестинских боевиков и выразил поддержку Израилю в праве защищать себя и свой народ. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский разместил в соцсети X (бывший Twitter) обращение с резкой критикой террористической атаки ХАМАС и призывом к мировому сообществу отреагировать должным образом. 8 октября в Киеве на более чем 300 цифровых билбордах появилось изображение флага Израиля, однако ни о какой подсветке памятников и иных сооружений в столице и других городах Украины на момент написания разбора известно не было. По крайней мере, ни один авторитетный украинский источник об этом не сообщал.
Памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове появился в 2007 году, в годы президентства Виктора Ющенко. Из-за противоречивого отношения к личности Бандеры монумент время от времени становился объектом вандализма. Одна из таких акций прошла в ночь на 5 февраля 2021 года, когда двое мужчин облили памятник красной краской — как оказалось позже, по заказу одной уроженки Западной Украины. Монумент отмыли уже через несколько часов после происшествия, однако фотографии успели разойтись по СМИ и соцсетям.
И если взглянуть на снимок, который в феврале 2021 года разместил в Facebook городской голова Львова Андрей Садовой, можно увидеть, что он практически полностью совпадает с разошедшимся в октябре 2023-го фото „в цветах израильского флага“: ракурс, следы краски и даже блики света на пьедестале идентичны.
Получить два одинаковых фотоснимка в подобной локации, да ещё и с разницей в два с половиной года, на практике невозможно, тем более что краска была удалена с памятника в день происшествия. Единственное отличие — та самая „подсветка“. Однако, если присмотреться, её контуры совсем не совпадают с силуэтом памятника и колонн на заднем плане.
„Звезда Давида“ и вовсе не похожа по форме на символ Израиля.
Иными словами, распространившийся по Сети снимок — результат довольно грубой обработки оригинального фото 2021 года в графическом редакторе.
Распространение раскрашенного снимка началось 12 октября 2023 года в 19:26 по московскому времени с аккаунта @arcteryx74 в соцсети X (поэтому во многих публикациях можно увидеть фрагмент его поста). Владелец блога, судя по информации в разделе „О себе“, живёт в Москве, ранее он публиковал многочисленные твиты антиукраинского содержания, а на фото профиля изображён в футболке с буквой Z — одним из символов российского вторжения. Когда в комментариях @arcteryx74 спросили, не фейковый ли снимок памятника Бандере, он сознался:
Таким образом, новость о подсвечивании памятника Бандере во Львове оказалась выдумкой, а используемая в качестве доказательства фотография — результат цифровой обработки снимка, сделанного ещё в феврале 2021 года.
Итог: Фейк