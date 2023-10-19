Нарва утвердила новый состав горуправы. Вице-мэр – бизнесмен из Таллинна(2)
У Нарвы новый вице-мэр по хозяйственным делам – Олег Карпиков. Его кандидатуру утвердили сегодня, 19 октября, на сессии городского собрания. Также в обновленный состав горуправы вошла Елена Голубева как директор Финансового департамента. Голубева после отставки Катри Райк исполняла обязанности мэра до назначения Яана Тоотса 5 октября.
Теперь, после утверждения нового состава горуправы, Тоотс сможет в полном объеме приступить к работе. За новый состав горуправы проголосовали 19 депутатов Нарвского горсобрания.
Пост вице-мэра покинула Ирина Смирнова. На заседании ей торжественно вручили цветы и поблагодарили за работу. Но полностью Смирнова не уходит из городской управы. Скорее всего она останется советником мэра и будет помогать вице-мэру Карпикову менять структуру департаментов и общую систему управления в Нарве.
После официального назначения Олег Карпиков сказал журналистам, что конкретных приоритетов в работе пока у него нет. Они появятся через несколько недель, когда он сможет глубже вникнуть в ситуацию в Нарве.
„Дороги, коммуникации, канализация и т.д. – важно все, все это связано, поэтому надо смотреть в комплексе положение дел и потом действовать“, – отметил Карпиков.
Карпиков не намерен привозить новых специалистов из Таллинна, он планирует поменять структуру, а не людей. „Самое главное – разобраться, как взаимодействуют департаменты, – добавил новый вице-мэр. – Сейчас я увидел, как много есть бюрократических преград. Распоряжения одного департамента могут тормозить решения другого, а все вместе это негативно влияет на жизнь города. Чиновники, на мой взгляд, работают хорошо, но взаимодействие выстроено неправильно. Поэтому я углублюсь в то, как все устроено, и потом предложу вариант, как лучше организовать структуру горуправы“.
„Хочу попробовать сотрудничать с местными специалистами, они лучше знают ситуацию и существующие проблемы, – добавил Карпиков. – Привлекать новых людей извне будем только в крайнем случае“.
У Олега Карпикова, кроме опыта ведения бизнеса есть еще опыт работы, которую ему предстоит делать в Нарве. С 1999 по 2003 год он работал в администрации таллиннской части города Хааберсти и был там заместителем старейшины по вопросам экономического развития, поэтому он уверен в успехе своей деятельности в приграничном городе. „Работы, как я увидел, очень много, чувствую, что придется работать 24/7,“ – улыбнулся Карпиков. Жить он собирается в Нарве. Сейчас новый вице-мэр ищет себе жилье.
Алексей Евграфов, лидер фракции „Нарва“ по поводу назначения Карпикова сказал, что ему сложно охарактеризовать его, это кандидатура Яана Тоотса. „Так как работать Яану, ему отвечать за результат, то ему и нужно собирать команду, – подчеркнул Евграфов. – Наша фракция абсолютно доверяет выбору мэра. Насколько этот выбор удачный – может показать только время. У Олега есть опыт работы в Таллинне, у него другое видение, другой кругозор, думаю, он внесет в наш город новую позитивную струю“.
Евграфов также отметил, что проблемы в организации управления департаментами в Нарве он видел и раньше, когда занимал посты вице-мэра и мэра Нарвы. „Этот момент я проговорил с Карпиковым, мы обсудили с ним слабые моменты, которые видим как фракция, которые я вижу, как бывший мэр, – сказал депутат. – Будем ждать, когда он обдумает, сформирует свое видение новой структуры и придет в зал горсобрания с ним, чтобы мы могли обсудить варианты реструктуризации горуправы“.
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