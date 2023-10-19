Нарва утвердила новый состав горуправы. Вице-мэр – бизнесмен из Таллинна

Теперь, после утверждения нового состава горуправы, Тоотс сможет в полном объеме приступить к работе. За новый состав горуправы проголосовали 19 депутатов Нарвского горсобрания.

Пост вице-мэра покинула Ирина Смирнова. На заседании ей торжественно вручили цветы и поблагодарили за работу. Но полностью Смирнова не уходит из городской управы. Скорее всего она останется советником мэра и будет помогать вице-мэру Карпикову менять структуру департаментов и общую систему управления в Нарве.

После официального назначения Олег Карпиков сказал журналистам, что конкретных приоритетов в работе пока у него нет. Они появятся через несколько недель, когда он сможет глубже вникнуть в ситуацию в Нарве.

„Дороги, коммуникации, канализация и т.д. – важно все, все это связано, поэтому надо смотреть в комплексе положение дел и потом действовать“, – отметил Карпиков.

Карпиков не намерен привозить новых специалистов из Таллинна, он планирует поменять структуру, а не людей. „Самое главное – разобраться, как взаимодействуют департаменты, – добавил новый вице-мэр. – Сейчас я увидел, как много есть бюрократических преград. Распоряжения одного департамента могут тормозить решения другого, а все вместе это негативно влияет на жизнь города. Чиновники, на мой взгляд, работают хорошо, но взаимодействие выстроено неправильно. Поэтому я углублюсь в то, как все устроено, и потом предложу вариант, как лучше организовать структуру горуправы“.

„Хочу попробовать сотрудничать с местными специалистами, они лучше знают ситуацию и существующие проблемы, – добавил Карпиков. – Привлекать новых людей извне будем только в крайнем случае“.