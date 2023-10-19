Пауза на размышление: почему Израиль еще не вошел в Газу?

В ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было призвано свыше 300 тыс. резервистов. В полях, на фермах и в кибуцах на границе с Газой сосредоточились танки „Меркава“, самоходные артиллерийские установки и тысячи хорошо вооруженных пехотинцев в полном боевом снаряжении.

ВВС и ВМС Израиля наносят удары по всем возможным укрытиям ХАМАС и „Палестинского исламского джихада“ и складам оружия в Газе. При этом погибло и было ранено большое число мирных жителей, а также несколько командиров ХАМАС.

Большое число жертв при взрыве центральной городской больницы Газы во вторник, в котором обе стороны конфликта возлагают вину друг на друга, лишь еще больше усилило напряженность в регионе.

Так почему же Израиль до сих пор не начал вторжение? На то имеется целый ряд причин.

Фактор Байдена

Поспешно подготовленный на этой неделе визит в Израиль президента США Джо Байдена свидетельствует о том, насколько волнует Белый дом ухудшающаяся ситуация. Вашингтон озабочен двумя серьезными проблемами: усиливающимся гуманитарным кризисом и риском того, что конфликт может распространиться на другие страны Ближнего Востока.

Президент США уже ясно дал понять, что возражает против повторной оккупации Газы Израилем, который вышел оттуда в 2005 году. Это, по словам Байдена, стало бы „большой ошибкой“.

Официально Байден приехал в Израиль, чтобы продемонстрировать стратегическую поддержку ближайшему союзнику США на Ближнем Востоке и узнать о планах Израиля по поводу Газы.

Неофициально он скорее всего призвал к некоторой сдержанности радикальное правительство Биньямина Нетаньяху. В любом случае, США хотели бы знать, каким образом и когда израильская армия собирается выходить из Газы, если, конечно, она туда все же войдет.

Ну и кроме того, пока на аэродроме Тель-Авива находился борт американского президента, начинать полномасштабное военное вторжение в Газу выглядело бы неуместно и для Израиля, и для США.

Фактор Ирана