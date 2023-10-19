УЕФА отменил все матчи в Израиле на неопределённый срок

„После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления.

Футбольной ассоциации Израиля и ее клубам „Маккаби“ Хайфа и „Маккаби“ Тель-Авив было предложено найти альтернативные площадки/стадионы за пределами территории страны для проведения своих домашних матчей, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остается в силе“, — сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА также сообщил, что матч группового этапа Лиги Европы „Вильярреал“ — „Маккаби“ Хайфа перенесен с 26 октября на 6 декабря, а встреча группового этапа Лиги конференций „Маккаби“ Тель-Авив — „Заря“ перенесена с 26 октября на 25 ноября.

Источник - Чемпионат

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