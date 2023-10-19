Какая ты, Нарва? Учёные из разных стран и местные жители попробуют ответить на этот вопрос

Сергей Троицкий, сотрудник Эстонского литературного музея, рассказал, что ее идея в том, чтобы на местах (городах, где проводятся тематические конференции – ред.) обсуждать эти места.

„Чтобы говорили те, кто здесь живет, и те, кто исследует это место, – говорит Троицкий. – Как правило, упускается из вида точка зрения местных людей, и образ пространства часто предлагается уже готовый для восприятия, без учета личного видения жителей этого места“.

Поэтому, помимо привычных для конференций докладов, организаторы проводят практическое исследование: всем участникам предлагается заполнить анкеты, которые помогут понять, как горожане представляют свой город.

„Например, есть вопросы „В Нарве самые….“, „Нарва – это самая…“, также есть чувствительные вопросы о том, какие фантомные границы у города, что нарвитяне считают своей территорией“, – рассказывает Сергей Троицкий.

После каждого доклада организаторы предусмотрели время для вопросов-ответов, чтобы у горожан была возможность высказаться.

„Собрать из локальных взглядов ментальную карту всей Эстонии – это моя большая идея, – делится планами Троицкий. – Поэтому и проводим анкетирование. У нас большие амбиции, это займет время, но мы это сделаем. В Тарту была так называемая нулевая конференция. С Нарвы мы начали наше большое исследование“.

Троицкий объясняет, что ментальная карта – это собственное представление человека о тех местах, которые для него важны. Идея создания таких карт появилась еще в 60-е годы, потом она получила развитие сначала как инструмент для исследования городов, а потом как инструмент для исследования того или иного ограниченного пространства вообще.

Часть спикеров организаторы пригласили сами, а часть – отобрали по заявкам, которые мог предложить любой желающий выступить по заданной теме.