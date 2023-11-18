Такого количества оружия в Пыхьяской префектуре еще не находили! Как житель Ласнамяэ хранил в подвале дома пулемет и занимался слежкой

43-летний Денис Козлов — мужчина внешне неприметный. Средних лет, среднего роста, с залысинами. Он не похож на человека, который спит, держа под кроватью пистолет и две запасных обоймы, а в шкафу спальни хранит бронежилет. И уж точно никак от него нельзя ожидать, что в подвале ласнамяэской многоэтажки он прячет пулемет, в прихожей — детонаторы, а в гостиной — шпионские устройства.