18.11.2023, 09:25
Такого количества оружия в Пыхьяской префектуре еще не находили! Как житель Ласнамяэ хранил в подвале дома пулемет и занимался слежкой(14)
Российский агент? Просто поклонник военного дела и коллекционер оружия? Хотя ни у одного из этих предположений нет точного подтверждения, известно то, что русский мужчина, переехавший в Эстонию из Германии, собирал оружие и военное снаряжение и интересовался приграничными районами и портами Эстонии.
43-летний Денис Козлов — мужчина внешне неприметный. Средних лет, среднего роста, с залысинами. Он не похож на человека, который спит, держа под кроватью пистолет и две запасных обоймы, а в шкафу спальни хранит бронежилет. И уж точно никак от него нельзя ожидать, что в подвале ласнамяэской многоэтажки он прячет пулемет, в прихожей — детонаторы, а в гостиной — шпионские устройства.