ВИДЕО | Российский организатор помощи украинским беженцам: мы регулярно ругаем европейские власти. Люди не смогли бросить своего кота, а Эстония его не пускает
Священник Григорий Михнов-Вайтенко – один из важнейших организаторов помощи беженцам из Украины в Санкт-Петербурге, да и в России. Его контакты передают в Украине и в России из уст в уста, потому что отец Григорий сумел объединить вокруг себя самых разных людей, готовых помогать тем, кто сумел выбраться из катастрофы. Журналист Екатерина Гордеева поговорила со священником о том, как российские волонтеры помогают беженцам выежать в Европу. В разговоре была упомянута и Эстония.
Сейчас изменились люди, которых вы выводите в Европу? „Вывозы“ вы это называете.
Характер вывозов очень изменился. В первые месяцы ехали активные, молодые, хорошо адаптирующиеся. Они никуда бы не поехали, если бы не боевые действия, но когда встал вопрос, они четко знали, куда ехать. Начиная с прошлой же осени едут те, у кого условия существования стали немыслимыми: старики, многодетные семьи, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Эти люди едут из оккупированных территорий?
В основном, едут оттуда, где стоят российские войска. Но есть и те, кто приехал с территорий, которые контролирует Украина. Для них в силу самых разных вещей стала невыносимой жизнь в Украине.
Вы доводите до границы, а что происходит потом?
Есть несколько волонтерских организаций, с которыми мы сотрудничаем. Иногда к ним обращаются сначала, а потом они советуют нас, чтобы организовать вывоз. У нас есть и двусторонние контактные группы по гуманитарным вопросам. Совсем не все люди сошли с ума. Многие понимают, что это закончится и надо будет жить дальше. Но есть вопросы, которые нужно решать сегодня - они не терпят отлагательств. Поэтому мы продолжаем работать.
Регулярно ругаем европейские власти, которые вводят какие-то драконовские совершенно изменения. Например, когда люди едят не просто с территорий, на которых находятся российские войска, они едут с территорий затопления. А люди не смогли бросить своего кота. Так бывает, что кот - это друг. И вот они едут с этим котом. А Эстония его не пускает. Потому что у Евросоюза новые правила. Теперь кота везти невозможно. И им с определенными рисками придется выбираться через Колотиловку. Ну зачем это было сделано? Кот же не едет в Евросоюз. Он транзитом проедет и все. Но нет - новые правила.
Большой был скандал, связанный с машинами на российских номерах. Здорово, если это туристическая поездка. А если это - скорая помощь? Ну вот что делать? Российская скорая помощь, которая вывозит гражданина Украины. Как-то же это нужно организовать. Хотя понятно, что государственные органы себя не утруждают.
Были ли ситуации, когда вы терпели фиаско и не могли вывезти - не успевали?
Люди умирали - таких случаев сильно больше, чем один. Потому что медицина оказывается бессильна, сроки оказания помощи запаздывают. И человек просто не выдерживает дороги. К сожалению, таких случаев было достаточно много.
Смотрите выпуск полностью в плеере ниже.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.