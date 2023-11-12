12.11.2023, 18:11
МНЕНИЕ | Люди из Ида-Вирумаа, говорящие на эстонском, - не обезьянки, которыми стоит восхищаться(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Возмущение вокруг темы реформы образования не утихает среди русскоязычных жителей Эстонии. „Я понимаю страх и переживания родителей. Им предстоит пройти не самый легкий путь вместе со своими детьми, однако эти изменения помогут будущему поколению чувствовать себя комфортно и уверенно в нашей стране“, - считает сотрудник RusDelfi Арина Арепьева, которая на себе испытала все трудности интеграции.