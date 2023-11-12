МНЕНИЕ | Люди из Ида-Вирумаа, говорящие на эстонском, - не обезьянки, которыми стоит восхищаться

Я родилась в Кохтла-Ярве и провела большую часть своей жизни в прекрасном регионе с замечательными и талантливыми людьми. Училась в русской школе и росла в русскоязычной среде. Однако я всегда знала, что Эстония - мой дом и именно тут я хочу провести свою жизнь. Уже в раннем возрасте я понимала, чтобы чувствовать себя комфортно и конкурентноспособной на эстонском рынке, мне необходим эстонский язык. Но, к сожалению, чтобы выучить этот язык, одних знаний с уроков эстонского недостаточно. Находясь в русскоязычной среде, в регионе, где большая часть не знает эстонского языка, приобрести нужные навыки практически невозможно. Поэтому мне приходилось находить какие-то обходные пути и насильно выводить себя из зоны комфорта, погружаясь в эстоноязычное окружение. Бралась за различные проекты вне Ида-Вирумаа, где среди участников было максимум 1-2 человека, которые говорили по-русски. Путь был не прост, но именно это помогло мне выучить эстонский.