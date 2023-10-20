Испанец купил „Форд“ вместо „Феррари“ и чуть не лишился 2 млн евро(1)
Житель провинции А-Корунья (северо-запад Испании) купил спортивный автомобиль Ford Cougar, переделанный в Ferrari F430, и 12 дней катался на нём по родному муниципалитету, пока не получил судебный иск от итальянского производителя суперкаров, пишет El Pais.
Компания Ferrari потребовала оштрафовать испанца на 2,1 млн евро за незаконное использование бренда и дизайна. Но мужчине удалось избежать наказания, убедив местный суд в том, что он никак не причастен к тюнингу. Однако у итальянских автомобилестроителей есть время обжаловать приговор.
Испанский бизнесмен еще в 2018 году приобрел Ford Cougar, который „неизвестные лица“ модифицировали так, чтобы он напоминал модель Ferrari F430 Scuderia. Автомобиль претерпел существенные изменения, которые касались не только внешнего вида и деталей интерьера, но также включали логотип со знаменитым гарцующим конем и надписью Ferrari.
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