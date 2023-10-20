Испанец купил „Форд“ вместо „Феррари“ и чуть не лишился 2 млн евро

Компания Ferrari потребовала оштрафовать испанца на 2,1 млн евро за незаконное использование бренда и дизайна. Но мужчине удалось избежать наказания, убедив местный суд в том, что он никак не причастен к тюнингу. Однако у итальянских автомобилестроителей есть время обжаловать приговор.

Испанский бизнесмен еще в 2018 году приобрел Ford Cougar, который „неизвестные лица“ модифицировали так, чтобы он напоминал модель Ferrari F430 Scuderia. Автомобиль претерпел существенные изменения, которые касались не только внешнего вида и деталей интерьера, но также включали логотип со знаменитым гарцующим конем и надписью Ferrari.

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