Подоляк в интервью Delfi: количество ракет ATACAMS будет сюрпризом для России

Отвечая на вопрос, сколько еще ожидается поставок американских ракет дальнего радиуса действия ATACAMS, советник отметил, что он не может раскрыть точное число ракет: „Мы официально не говорим об объёме техники, которую получаем, потому что это должно быть сюрпризом для нашего оппонента“.

Михаил Подоляк подчеркнул, что главная проблема сегодняшнего этапа войны – это остаточное доминирование России в воздухе. Из-за того, что большое количество аэродромов расположены близко к линии фронта, Россия имеет преимущество.

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