Подоляк в интервью Delfi: количество ракет ATACAMS будет сюрпризом для России
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что США продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS. США уже передали Украине 20 ракет с дальностью полета 165 км. В интервью Delfi.lt Михаил Подоляк подтвердил, что ATACAMS „эффективно себя проявили по ряду аэродромов“.
Отвечая на вопрос, сколько еще ожидается поставок американских ракет дальнего радиуса действия ATACAMS, советник отметил, что он не может раскрыть точное число ракет: „Мы официально не говорим об объёме техники, которую получаем, потому что это должно быть сюрпризом для нашего оппонента“.
Михаил Подоляк подчеркнул, что главная проблема сегодняшнего этапа войны – это остаточное доминирование России в воздухе. Из-за того, что большое количество аэродромов расположены близко к линии фронта, Россия имеет преимущество.
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