В плену у „вагнеровцев“. Что рассказали украинские военные

Пытки и внесудебные казни украинских военнопленных, нападения на гражданские цели и удержание важных инфраструктурных объектов на территории Украины. Это те преступления, в совершение которых обвиняют боевиков из ЧВК „Вагнер“. Ряд преступлений удалось задокументировать правозащитникам украинской Медийной инициативы по правам человека (МИПЧ). В своем отчете-расследовании „Вагнер: вне ответственности“ правозащитники собрали свидетельства украинских военнослужащих, освобожденных из „вагнеровского“ плена. Документ был представлен на международной конференции „Глобальный Крым. Понять Украину через Юг“, которая проходила в Киеве с 14 по 16 октября.

Собственный „обменный фонд“ ЧВК „Вагнер“

Представительница Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко в разговоре с DW указывает на то, что правозащитникам впервые удалось опросить украинских военнослужащих, которые побывали в плену у „вагнеровцев“ и были освобождены в результате обменов. По словам правозащитницы, это стало возможным, поскольку ЧВК „Вагнер“ изменила свою тактику. Ранее, воюя и в Украине, и в других странах, „вагнеровцы“, как правило, никого не брали в плен, а сразу убивали захвативших, говорит Катриченко. В Украине, по данным МИПЧ, ЧВК „Вагнер“ воюет, начиная с 2014 года. После полномасштабного вторжения РФ, „вагнеровцы“ все чаще стали попадать в плен в ВСУ, что, как отмечают правозащитники, и побудило ЧВК „Вагнер“ создать собственный „обменный фонд“.

„С сентября 2022 по май 2023 года есть свидетельства, что группа „Вагнер“ брала украинских военнослужащих в плен для дальнейших обменов, - рассказывает Катриченко. - Они сами вели учет пленных, составляли списки и передавали их для обмена“. По словам правозащитницы, военные свидетельствуют, что у „вагнеровцев“ был запрос только на определенное количество пленных: „Других они жестоко и показательно убивали“.

Шокирующие свидетельства об обращении с военнопленными