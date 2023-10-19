19.10.2023, 20:29
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Эксперт: ВМФ России несет угрозу для Эстонии, но при этом он сам под прицелом(30)
ФОТО: Delfi Meedia
Одесский историк и эксперт Александр Вельможко, который более 20 лет исследует ситуацию на Черном море, в интервью Delfi рассказал о состоянии военно-морского флота РФ и его потенциале.
Как влияют санкции на возможность России ремонтировать свои военные корабли и восстанавливать флот?
Приведу один простой пример. На русских сериях патрульных корветов проекта 22160 первоначально были немецкие дизельные установки. Но из-за санкций они перешли на русские дизельные установки, которые вообще с точки зрения надежности никакие.